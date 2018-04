"En general, el gaditano es consciente de la importancia de las unidades en su Bahía"

Asumió el cargo de Almirante Jefe de la Base de Rota en 2014 y en 2015, el vicealmirante Santiago Ramón González Gómez ascendía a Almirante de Jefe del Arsenal de Cádiz (Alardiz), pasando a ser responsable del apoyo logístico de la Armada en la Bahía de Cádiz. Ademas de la Base, pasó a ser responsable del Arsenal de la Carraca y Estación Naval de Puntales. En esta entrevista hablamos sobre la instalación militar más importante de la provincia, la roteña, y hace balance de estos años en el cargo.

-No sé si me puede dar un cálculo de cuántas personas pueden entrar a diario en esta ciudad que es la Base de Rota. Supongo que el movimiento es intenso.

en la base de rota6.00050045018.000entradas a diario. Hasta 18.000 personas trabajan diariamente en la Base entre civiles y militares.54aeronaves. Alberga nueve buques de la Armada, así como todos sus helicópteros y aviones.estadounidenses. Entre militares, trabajadores y familias son casi 6.000 estadounidenses.trabajos en buques. El mantenimiento de los barcos proporciona esta media de empleos.millones alrededor. Aunque es díficil hacer un cálculo, el Alardiz calcula este impacto económico.

-En la Base entran a trabajar a diario aproximadamente unas 18.000 personas entre civiles y militares. Esto supone un movimiento aproximado de unos 8.000 vehículos al día de lunes a viernes y unos 3500 los sábados y domingos; lo que nos obliga a esforzarnos para mantener un alto nivel de control y seguridad.

-¿Me podría decir algunos datos del impacto económico que manejen actualmente?

-Es difícil calcularlo en detalle, pues la actividad es mucha y cambiante de mes a mes. Pero en términos absolutos, en la actualidad la Base supone a las poblaciones colindantes unos ingresos fijos de cerca de 450 millones de euros, derivados de salarios del personal que trabaja en ella (español y estadounidense) y los contratos fijos de mantenimiento y servicios necesarios para el buen funcionamiento de la instalación. Sólo en alquileres se sobrepasan los 15 millones de euros al año.

-Nada más llegar dijo que se enfrentaba uno de los mayores retos de su carrera, ¿qué balance haría de estos años?

-Han sido ilusionantes y de bastante trabajo, aunque tengo un magnífico equipo que me ha facilitado en gran manera mi trabajo. También ha ayudado mucho un momento en que mantenemos unas excelentes relaciones con nuestros aliados de la US NAVY y de la USAF, con los que compartimos las capacidades que tiene la instalación. Todo ello sin mencionar unas muy buenas, yo diría que magníficas, relaciones a nivel institucional con las alcaldías de Rota y El Puerto de Santa María.

-Llegó nada más empezado el despliegue del escudo antimisiles, ¿qué ha cambiado en este tiempo?

-Creo que el cambio habría que verlo y evaluarlo desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de la integración de estas unidades aliadas en la instalación, estoy bastante satisfecho, aunque queda campo para mejorar y sacar un mejor partido a todo lo que podemos compartir y aprender trabajando juntos, sobre todo en lo referente al modo de mantener nuestros buques.

La integración de las familias de los casi 1200 marinos estadounidenses que suponen las dotaciones de los destructores ha sido un éxito completo. Aunque aquí "la medalla" habría que ponérsela a la buena gente de estas tierras, pues los han sabido acoger con cariño, demostrando una excelente hospitalidad. Para los que llevamos tiempo viviendo en la zona y que nos consideramos del lugar, no es una sorpresa, pero créame si le digo que lo primero que me suelen mencionar los recién llegados es el buen carácter de los vecinos de la base.

En lo referente al impacto económico que ha tenido en la zona, no podemos olvidar que cada barco ha aportado cerca de doscientas familias que viven, alquilan y disfrutan sus ratos de ocio, principalmente, en las poblaciones cercanas. Además, para la industria naval de la Bahía, un gran número de pequeñas y medianas empresas, lideradas por Navantia, proporcionan una media de 500 puestos de trabajo directos, sólo en el mantenimiento de estos buques.

-¿Ha cambiado también en cuanto aspecto? Hay nuevas infraestructuras, instalaciones,... ¿no?

-En la Base tenemos un plan de mantenimiento y mejora constante de las infraestructuras que intentamos cumplir siempre que el recurso lo permite. Creo recordar que en nuestra primera entrevista hablábamos de preparar una Zona Industrial Conjunta enfocada a acercar a la industria del sector naval a los barcos, propios y aliados. Esa zona es hoy una realidad, que facilita el trabajo de las empresas que trabajan en nuestros buques. La Armada apostó por la idea y a pesar de las dificultades y restricciones económicas del momento, se le dio prioridad y creo que hoy en día comienza a recoger frutos. Pero también hemos mejorado las instalaciones en la zona del aeropuerto, hace dos años estrenamos una nueva torre en la que se han mejorado y actualizado las capacidades de control y seguimiento del tráfico aéreo de la zona. También hemos hecho un esfuerzo en mejorar las zonas de trabajo en las que el personal de la Armada realiza sus labores de mantenimiento de las de la Flotilla de Aeronaves.

-Además de ser puerto base de diferentes buques de la Armada, cuenta con numerosas instalaciones al servicio de la marina española. ¿Cuántas unidades de la Armada hay? ¿Qué servicios o lugares destacaría?

-La Base Naval alberga de manera permanente a nueve buques para los que Rota es su puerto Base, y a todos los helicópteros y aviones de la Armada, en total 54 aeronaves. Por tanto la actividad se desarrolla alrededor de la zona portuaria y del aeropuerto. Además del personal de mantenimiento, del que ya he hablado, me gustaría destacar algunos servicios que son vitales para el buen funcionamiento de buques y aeronaves, pero que no son tan conocidos.

En el puerto tenemos personal muy cualificado encargado de auxiliar en el movimiento de barcos, carga, descarga y gestión de material y víveres, pertenecen a los servicios de Capitanía de Puerto y Tren Naval (buques auxiliares como remolcadores, prácticos, etc) y al Servicio de Aprovisionamiento del Arsenal (repuestos, combustibles, víveres, etc). En el aeropuerto tenemos el Servicio de Contraincendios, que además de estar alistado 24/7 (24 horas, 7 días a la semana) en su labor principal, ayuda siempre que ocurren incidentes relacionados con el fuego en la Villa de Rota o allá dónde se les requiera. Sin olvidarme del personal que mantiene la Torre de Control y cuida de la gestión del espacio aéreo también 24/7.

-Ve factible que se convierta en sede de la operación Atalanta. ¿Qué significaría realmente para la Base?

-La parte operacional no recae en mi área de responsabilidad, pero sí el apoyo que habría que darle a dicha sede. Creo que España y la Armada tienen una buena oportunidad de que así pase, tenemos los medios, si se confirmase tendríamos que modificar y adaptar alguna infraestructura. Disponemos del plan y del personal de apoyo necesario para ello. Sólo falta que Europa tome la decisión.

Para la Base supondría el albergar y apoyar a un Cuartel de Mando de Operaciones Marítimas de la UE, nos exigiría un esfuerzo, pero no nos asusta el reto, ahora lo hacemos para el Cuartel General del Almirante de la Flota y el del Almirante de Acción Naval, entrenamiento tenemos.

-Son instalaciones compartidas con EEUU, ¿cuántos estadounidenses hay ahora mismo en la Base entre militares y civiles?

-En estos momentos son cerca de 6000 entre militares, trabajadores civiles y familiares de ambos.

-El tema laboral está de actualidad. Hay un intenso conflicto con los trabajadores del aeropuerto y también los trabajadores locales insisten en su peticiones, como que no se cumplen los números del convenio bilateral de trabajadores españoles y norteamericanos, ¿qué gestiones ha podido hacer usted al respecto?

-Son dos temas diferentes y muy sensibles ya que estamos hablando de puestos de trabajo. El de los trabajadores del aeropuerto, se trata de un tema laboral en el que el Comité de Empresa y la empresa Louis Berguer Aircraft Services no llegan a un acuerdo. Precisamente por tratarse de un tema laboral no sujeto al Convenio de Cooperación, cae fuera de mis competencias como Jefe de la Base, aunque, por supuesto, me gustaría que se llegase a un acuerdo cuanto antes. El tema del Personal Laboral Local (PLL) y la ratio que se ha de cumplir por convenio, es un tema conocido al cual se le hace un meticuloso seguimiento por nuestra parte. La ratio fijada es de 70/30 (PLL'S/Empleados Civiles del Gobierno Americano) con un margen de desvío del 3%. Como ve los trabajadores de contratistas no son parte de la ratio establecida por convenio. La dificultad viene a la hora de contabilizar los trabajadores del gobierno americano a tiempo parcial que frecuentemente emplea la US NAVY en la instalación. En la base tenemos un Detall de Personal dedicado, entre otras cosas, a este esfuerzo y está en constante coordinación con la Subdirección General de Personal Civil del Ministerio de Defensa, soy consciente que desde esa Subdirección se hace lo posible para que dicha ratio se cumpla, y así lo contrastan con el Comité de Empresa de PLL en las reuniones semestrales que tienen al efecto.

-Tras este tiempo al frente, ¿considera que los gaditanos comparten con la Armada y con el Gobierno la necesidad e importancia de estas instalaciones?

-Con rotundidad diría que sí, y no me baso solamente en estos últimos tres años y medio de mi estancia como Jefe de la Base. En mi carrera en la Armada, hasta el momento y en distintas etapas, he pasado casi veinticinco años en esta zona. Aquí nacieron y estudiaron mis hijas y aquí tengo muchos y buenos amigos que no son militares. La vinculación de Cádiz y sus gentes con la Armada es centenaria, creo que puede haber algún desencuentro puntual, pero en general y quiero creer que ya desde la época de "los fanfarrones", el gaditano es consciente de la importancia que suponen las unidades de la Armada sitas en su Bahía para la seguridad y defensa de la nación.

-En la entrevista que le realicé tras su toma de posesión usted dijo: "Me cuesta imaginar un Plan de Defensa Nacional sin que la Base juegue un papel trascendental. Su importancia estratégica es histórica y su relevancia de rabiosa actualidad". ¿Me diría las mismas palabras?

-Creo que siguen siendo válidas pues el escenario de amenazas a nuestra seguridad no ha variado tanto en los últimos tres años. Pueden haber variado algunos condicionantes, como el BREXIT, que nos muestra la necesidad de seguir contando con un Cuartel General Europeo para conducir las Operaciones Navales, aunque no se encuentre en el Reino Unido. Rota sigue estando en una situación geoestratégica privilegiada, puerta del Estrecho, uno de los principales cuellos de botella de la navegación marítima mundial; a mitad de camino entre los Estados Unidos y el Medio Oriente; plataforma avanzada de Europa cuando se trata de problemas en Centro África y el Sahel. Sí, creo que le diría las mismas palabras, ya que siguen reflejando la importancia estratégica de la Base y su relevancia.