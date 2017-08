Por fin en España

Principio del fin para el calvario que ha sufrido Víctor Moyano, el joven surfero linense aquejado por una bacteria que le ha provocado una fascitis necronizante mientras se encontraba de vacaciones con su pareja en Indonesia.

Tras tres semanas esperando el visto bueno del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a su traslado, el joven y su novia llegaron en la noche del sábado en un avión medicalizado hasta el aeropuerto de Jerez, desde el que fue trasladado en ambulancia al hospital de la capital gaditana donde ya ha iniciado su recuperación, según explicó Antonio Moyano, hermano del joven, en las redes sociales.

"Esta débil, pero muy fuerte de ánimos, ha sido muy emotivo el encuentro con familiares y amigos más allegados. Después de hablar con los médicos, de momento están restringidas las visitas, ya que va a permanecer en aislamiento por precaución. Dependiendo de como evolucione, en semanas posteriores iremos dando paso a demás interesados en verlo", apuntó Moyano.

Víctor y su novia, María, viajaron el pasado 16 de junio junto con unos amigos a Indonesia para practicar surf, pero las vacaciones se enturbiaron cuando tuvo que acudir al hospital por lo que finalmente fue una fascitis necrotizante, una enfermedad provocada por una bacteria que en muchos casos desemboca en la muerte.

Tuvo que ser trasladado a Singapur y después de pasar diez veces por el quirófano y casi perder un brazo, logró autorización para volver a España y su seguro médico estaba dispuesto a afrontar todo el proceso. Pero chocó con la burocracia: necesitaba el visto bueno del Servicio Andaluz de Salud, lo que no se produjo hasta la semana pasada, cuando su familia hizo pública su situación.

Los familiares mostraron ayer su agradecimiento al alcalde de La Línea, Juan Franco, y a la concejal de Sanidad, Rosa Pérez, así como al resto de personas que se han involucrado en el caso. "Estamos enormemente agradecidos por el gran apoyo que hemos recibido, desde Rosa y Juan Franco en la Alcaldía de La Línea, profesionales médicos, pasando por los medios de comunicación, las personas anónimas mediante redes sociales y, cómo no, amigos y familiares que lo han dado todo para que Víctor pudiera estar cerca de sus seres queridos. También quiero agradecer a la compañía de seguros AIG la labor intachable que como profesionales han sabido prestar. Si no llega a ser por ellos y el seguro contratado, Víctor no estaría para contarlo", resume el familiar del paciente.

Víctor requerirá ahora un proceso lento de recuperación, estimado inicialmente en unos dos meses, para terminar de superar el bache y poder subirse de nuevo a una tabla de surf.