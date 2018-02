Un fiasco de 27.000 m2

Su historia, desde entonces, es la sucesión de una serie de sonoros fracasos que se han encadenado a lo largo de más de una década. Nada, hasta ahora, ha dado resultado. Y por propuestas no ha quedado la cosa. Antes de plantear que fuera un vivero de empresas digitales que aprovechara el tirón de las grandes firmas que se asientan en La Isla, se ha querido que fuera la sede del Campus de Excelencia Internacional del Mar (Ceimar) de la Universidad de Cádiz, un centro tecnológico avanzado centrado en la industria naval dada su cercanía con Navantia, que diera cabida al Centro de Arqueología Subacuática, el campus del empleo...

Hace exactamente dos años que el ejecutivo de Patricia Cavada, apenas unos meses después de estrenarse en el gobierno, anunció la puesta en marcha de este proyecto bajo un nuevo nombre, el de El Barco . Al rebautizarlo con esta vistosa denominación se procuraba también en cierto modo dejar atrás todo lo que hasta ese momento había significado el Parque de la Historia y el Mar: un proyecto monumental que empezó a tomar forma allá por 2001, en el que se metió dinero a espuertas y que terminó siendo un fiasco de proporciones monumentales. Un acuario y un museo marino con un diseño de lujo que nadie estaba dispuesto a explotar porque no era rentable, porque para funcionar en términos empresariales tendría que arrastrar cientos de visitas diarias y eso, evidententemente, queda muy lejos de las posibilidades de La Isla. Y mucho menos en los duros años de la crisis que sorprendieron al Parque de la Historia y el Mar justo cuando se terminó de construir este edificio junto a Puente de Hierro, en las proximidades del Arsenal de La Carraca.

¿Puede destinarse a otros usos?

Las instalaciones del Parque de la Historia y el Mar no se encuentran en mal estado a pesar del tiempo transcurrido sin que nunca hayan conseguido abrir sus puertas y tener un uso. Todos los gobiernos se han preocupado por cuidar este costosísimo equipamiento para evitar un rápido deterioro que llegaría en pocos meses si las instalaciones no tuvieran vigilancia. Ello, evidentemente, supone un coste añadido. En torno a 150.000 euros al año le costaba al Ayuntamiento mantener la seguridad en este recinto todos los días de la semana. No obstante, es evidente -sobre todo en su aspecto exterior- que los años han empezado a hacer mella en estas instalaciones. Otras incógnitas pendientes de resolver es si efectivamente el Parque, en zona de dominio público marítimo terrestre, puede tener otros usos y si estos son además compatibles con los fondos finalistas de Europa que en gran medida sufragaron su construcción.