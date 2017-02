Las familias okupas retoman hoy sus protestas en el Consistorio

Las Corralas de la Dignidad han convocado para las cuatro de esta tarde una concentración en la puerta del Palacio Municipal para reclamar al Gobierno local "una solución inmediata a la dramática situación que sufren las familias sin vivienda", aprovechando que se celebrará el pleno de febrero.

Este colectivo demanda al alcalde, Víctor Mora, que "se implique para recuperar todas las viviendas que los bancos tienen en su poder, unas viviendas que fueron rescatadas con dinero público y que nos pertenecen". "Todo el mundo tiene derecho a una vivienda, porque no es un lujo, es una necesidad", argumenta.

Se trata de una convocatoria a toda la población motivada especialmente por la orden judicial de desalojo de "una madre soltera con dos hijos menores de edad" fijada para el martes 7 de marzo. Dicho colectivo que aglutina a los okupas organizados de la localidad arguye que "la situación de esta familia es desesperante, ya que lleva varios años en paro y sin recursos económicos". "Por desgracia, su situación es la misma que la de centenares de familias de Sanlúcar que viven bajo el umbral de la pobreza, familias que poco a poco están perdiendo todo lo que durante años fueron consiguiendo con el sudor de su frente".

Sobre la familia en cuestión, informa que "vivía dignamente de alquiler, tenía para abonar sus facturas, pero hace casi tres años que se vio sin trabajo y sin poder hacer frente a los pagos y no tuvo más remedio que buscar un techo para sus hijos para no dejarlos en la calle". "Ocupó una vivienda que pertenece al Sareb -el conocido como "banco malo"- donde lleva viviendo dos años y medio, un tiempo en el que ha estado luchando en todo momento para que el Ayuntamiento le buscara una solución, ya que nunca se ha negado a pagar un alquiler social. Sin embargo, lo único que ha hecho el equipo de Gobierno ha sido mentir y darle falsas esperanzas", asegura.

El alcalde le respondió en el último pleno municipal que "no se preocupara, porque no habría desalojo ya que se estaba trabajando para llegar a un acuerdo". "La Oficina de Vivienda se comprometió a enviar al juzgado un informe social y no ha sido así", critica. La afectada ha solicitado intervenir también en el pleno de esta tarde.