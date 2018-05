La familia del pequeño Manuel pide respeto en su duelo

La familia del pequeño Manuel Mancilla ha emitido esta tarde un comunicado de prensa a través de su abogado en el que reclama a los medios de comunicación que respeten el duelo y no hagan conjeturas respecto a lo sucedido con "noticias falsas". El texto reza así: "Por medio del presente comunicado, realizado el mismo día en el que nos hemos despedido con desgarrado dolor de nuestro pequeño Manuel, queremos implorar a los medios de comunicación que tengan la suficiente humanidad como para respetar el sufrimiento personal que está familia está padeciendo. Queremos implorar en la medida de lo posible que se sepa respetar este duelo y este tiempo de dolor y que solo por humanidad se respete el dolor de una familia que ha enterrado a un ángel que bien pudiera ser un pescaíto. Somos conscientes de que no vivimos en Almería, ni en Pamplona, sino en el Campo de Gibraltar, pero tenemos el derecho a poder despedir en paz a nuestro pequeño. Rogamos aunque solo sea hoy que no nos mezclen en noticias falsas, que no manipulen un trágico accidente y que respeten a un padre que solo pide enterrar con honor a su hijo. Si hay Humanidad por respeto a nuestro hijo hagan el esfuerzo de respetarnos. Y respeten el Honor de nuestro pequeño. Un pescaíto que desde Getares ha ido directo al Cielo".