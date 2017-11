La familia Carribero pide ayuda al Congreso para operar a Marcos

La voz de Marcos Carribero llegó ayer al Congreso. La familia del joven, que padece tres cardiopatías congénitas severas, realizó una petición a 650 parlamentarios a través de la plataforma osoigo.com para que atendieran su caso en Madrid. Sólo dos, Joseba Agirretxea (EAJ/PNV) y Eva García Sempere (Unidos Podemos) han mostrado hasta el momento interés en el caso del niño jerezano, que suma ya 45 operaciones.

"Hoy hemos venido a Madrid y nos ha atendido Joseba. Esto es un paso más para seguir luchando por Marcos, porque la cardiopatía congénita es una carrera de fondo", declaró ayer Juan Carribero. Entre las reivindicaciones que ha puesto sobre la mesa está que casos como el de su hijo sean trasladados al Hospital Children's Boston, "puesto que es el mejor hospital del mundo para tratar estas cardiopatías. La comunidad autónoma de Aragón trasladó dos veces a una niña con tres cardiopatías con los gastos pagados".

Marcos se ha operado en dicho centro en dos ocasiones gracias a que su familia consiguió cubrir los gastos a través de donaciones. "Ahora hay que operarlo de la cadera de nuevo y en la Seguridad Social lo operan en abierto. No podemos arriesgarnos a eso, tenemos que buscar operaciones no agresivas. Ya hemos concertado una cita con el doctor Ángel Villamor, pero no sabemos si nos cobrará o no", declaró Carribero.

El niño arrastra secuelas de su primera operación en Sevilla. Según el padre, "una falta de atención en el postoperatorio, le dejó sin oxígeno en la cabeza y le ha acarreado 17 operaciones más, además de una trombosis y pérdida de la visión de nariz para abajo".

La enfermedad le ha llevado a tener que pasar por el quirófano cada dos años. En estos momentos, Marcos tiene reconocida una minusvalía del 94% y recibe 442 euros mensuales de ayuda como gran dependiente. Asimismo, quieren que Marcos sea reconocido como pensionista, para que los tratamientos y las medicinas no tengan coste.

"Los niños enfermos con cardiopatías congénitas deberían tener una tarjeta para solventar los gastos de la autopista, porque deberían ser derivados a centros especializados. Por ejemplo, nosotros tenemos papeles de profesionales del Hospital de Jerez indicando que las revisiones de Marcos deberían ser en el Gregorio Marañón de Madrid. Pero nada y estamos esperando esto desde 2014", relató el padre del joven.

Tras el encuentro, Agirretxea reconoció -recoge Efe- que se trata de una "situación dramática", y agradeció "el coraje de Juan y de su familia por todo lo que están peleando". El diputado se comprometió a "buscar soluciones y abrir vías para que la situación pueda ser aliviada".