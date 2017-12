La falta de parte del Gobierno marcó el último pleno del año

El Ayuntamiento celebró ayer una sesión plenaria extraordinaria y urgente en la que lo más llamativo fue la ausencia de concejales del equipo de Gobierno. Sólo cinco miembros del ejecutivo local acudieron a una sesión en la que, como único punto del día, figuraba un reconocimiento extrajudicial de crédito, que se pretendía aprobar para evitar que tuviese repercusión en los próximos presupuestos.

La primera crítica partió del grupo municipal andalucista, que recriminó al alcalde que el pleno se convocase con menos de 24 horas de antelación y sin apenas documentación. Algo en lo que también coincidió el grupo municipal socialista, que afeó al bipartito la ausencia de la mayoría de concejales de Si se puede y Equo. Tras apenas unos minutos de debate, justo antes de que se iniciase la votación, el PSOE solicitó un receso de unos minutos. Tres reanudarse la sesión saltó la polémica. "Nos estáis diciendo que es muy importante que esto se apruebe pero en los dos minutos de receso se ha ido otro concejal más del equipo de Gobierno, por lo que no creemos que sea un asunto muy importante para vosotros", dijo Elena Amaya, portavoz del PSOE.

Fue entonces cuando la edil de Hacienda, Fátima Pontones, apeló a la responsabilidad del resto de formaciones. "Os escudáis en que algunos compañeros no han podido venir para votar en contra, lo que me parece una excusa barata. Al final los perjudicados van a ser los proveedores, que se van a quedar en el cajón de las facturas pendientes", dijo.

Sus declaraciones provocaron un tremendo revuelo en el salón de plenos. "Si los proveedores no cobran es porque el equipo de Gobierno está ausente en un pleno de mucha importancia y por vuestra pésima gestión", dijo Amaya. "Nosotros no vamos a apoyar nada que no nos hayamos leído porque nos dan la documentación sin tiempo, La responsabilidad es suya", añadió Jesús Plaza, portavoz andalucista.

La propuesta se rechazó con los votos en contra del PA, la abstención del PSOE e IU y los únicos votos a favor de los cuatro ediles del Gobierno que estuvieron presentes.