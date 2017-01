"Sería muy fácil acabar con el gobierno local, pero no lo haremos"

El grupo municipal socialista ofreció ayer una rueda de prensa en la que respondió a las críticas que realizó el Partido Andalucista, en las que les acusaba de ser "cómplices" de muchas de las políticas del equipo de gobierno.

Sobre los acuerdos puntuales que el PSOE ha alcanzado con Sí se puede y Equo en lo que va de legislatura, la portavoz socialista, Elena Amaya, dijo que "estamos aquí para trabajar por Puerto Real y hacer una oposición en positivo". La portavoz del PSOE criticó a los grupos que "pretenden llegar al sillón de la alcaldía con un juego en el que el PSOE no va a participar". Amaya llegó a asegurar que "hay un escenario perfecto para acabar con el equipo de gobierno local, pero nosotros no vamos a entrar en eso porque adquirimos el compromiso de trabajar desde la oposición, aunque a otros les enfade que no participemos en su estrategia", aseveró.

Los socialistas también hablaron de la desconvocatoria del pleno extraordinario -que se había programado para la tarde del pasado martes- tras el recurso presentado por el Partido Andalucista al considerar que se había realizado de forma "irregular". El PA dijo sobre esto que "al PSOE parece no importarle que se le impida hacer su labor de oposición y trabajar por los ciudadanos". Aunque Elena Amaya criticó las formas del equipo de gobierno y su "incapacidad de gestión", aseguró que su grupo no puso reparos en la convocatoria siguiendo los criterios del Secretario del Ayuntamiento y añadió que su prioridad no era entrar en "debates absurdos", porque "a la ciudadanía no le preocupa si el pleno se celebra el 10 de enero o el 17, sino la capacidad que tenemos todos de trabajar y solucionar sus problemas, aunque haya a quien le interese más una guerra mediática".

Además de esto, el PSOE aprovechó para presentar los proyectos por los que va a apostar de cara al 2017. Elena Amaya rehusó hacer balance del 2016 porque "sería hablar todo en negativo, ya que en más de un año y medio de gobierno de Sí se puede y Equo no encontramos nada en positivo por su nula gestión".

Por tanto, se centró en el futuro de la localidad, adelantando los objetivos del PSOE, que no son otros que los que se recogieron en su programa electoral. Entre ellos, adaptar las ordenanzas fiscales a las políticas sociales, el fomento de los suelos industriales para la implantación de empresas, la creación de un vivero de empresas o una actuación para modernizar la Plaza d Abastos. También harán hincapié en la transparencia y la participación ciudadana. Amaya ha exigido que se recuperen los distintos foros en los que participan los ciudadanos y que "no se manipule la participación al antojo del bipartito".

En la lista de proyectos del PSOE para el nuevo año también figura "en un lugar destacado" un plan especial de atención a las barriadas rurales y al Río San Pedro, así como una apuesta decidida por el turismo local, aprovechando espacios naturales como las salinas, "que servirán para generar el empleo tan necesario para la localidad".

La puesta en marcha de estas iniciativas será, en gran parte, lo que motive o no el apoyo del PSOE a los presupuestos municipales.