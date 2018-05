Más de 600.000 euros para climatizar doce centros educativos

La Consejería de Educación invertirá este verano más de 600.000 euros para aplicar el Plan de Climatización en doce centros de la provincia de Cádiz, que se ejecutará con cargo al Programa de Infraestructuras 2018. Remedios Palma, delegada territorial de Educación, explicó ayer que estas actuaciones desarrollarán medidas para paliar las altas temperaturas, en algunos casos también contra el frío. Las intervenciones se llevarán a cabo este verano siempre desde la máxima de la sostenibilidad. El Plan, que es gradual y comenzó el año pasado, seguirá aplicándose en 2019. "Hay ayuntamientos que trabajan con la Agencia que están abordando otras actuaciones en colegios", añadió Palma. La elección de los colegios se ha realizado tras la auditoría energética elaborada por Agencia Andaluza de la Energía. "Han sido los centros educativos los que, tras rellenar un cuestionario, han ofrecido unos parámetros para saber establecer a cuáles de ellos atender", apuntó la delegada. Recordó que Cádiz no está en la situación de Jaén o Córdoba, con diferentes condiciones climáticas. Y que dentro de la provincia hay que diferenciar entre las poblaciones pegadas al mar y las que se localizan en la campiña o la sierra. Precisamente la mayoría de los doce centros elegidos para este Plan se ubican entre estas dos últimas zonas geográficas. Así, en Jerez se actuará en los colegios El Retiro, Pío XII, Luis Vives, Al-Andalus y Nuestra Señora de la Paz. También se trabajará en el instituto El Convento de Bornos; en los centros Nuestra Señora de los Ángeles, José Luis Sánchez y Cristo Rey de Jimena de la Frontera; el Reina Sofía de Ubrique y los colegios Santiago el Mayor y Doctor Thebussem de Medina Sidonia.

En rueda de prensa celebrada en la Delegación del Gobierno de la Junta fue presentada una iniciativa del colegio Maestra Carmen Sedofeito de Chiclana de la Frontera, centro incluido en la Red Andaluza de Ecoescuelas. Sus alumnos estudiaron cómo influye el cambio climático en el centro y a raíz de sus observaciones elaboraron un decálogo de recomendaciones para afrontar los calores de final de curso. Paco Gómez, el director del colegio, señaló que "como aclimatar los colegios andaluces para un mes es económicamente inviable y no sostenible, hemos recopilado unas ideas factibles". Diez alumnos del citado centro leyeron en la rueda de prensa el decálogo. Entre las recomendaciones, advertir a las personas mayores que trabajen en los centros de la necesidad de hidratarse, adaptar al calor los menús escolares, aligerar las mochilas de los estudiantes, debatir la posibilidad de adelantar en una hora la entrada y la salida del colegio, no realizar la asignatura de Educación Física en las horas centrales de calor, no asignar las aulas bajo las azoteas a grupos vulnerables, realizar fiestas con mangueras, instalar pizarras en las zonas sombrías, dejar abiertas al término de la jornada escolar las puertas y ventas de los pisos superiores para que los edificios se refresquen de noche o pintar de blanco las claraboyas de los colegios que las tengan. Remedios Palma aseguró que estas medidas se enviarán a los centros andaluces de cara al final de este curso y las tradicionales altas temperaturas que se esperan en el mes de junio.