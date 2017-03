Los estibadores quieren saber las garantías de empleo que prevé Fomento

La mesa negociadora del sector de la estiba retoma mañana las conversaciones entre los sindicatos y la patronal Anesco después de que la semana pasada las reuniones sobre los aspectos laborales de la reforma entraran en vía muerta. El sindicato Coordinadora pedirá al Gobierno, que también estará presente en la cita, que les aclare qué fórmulas jurídicas contempla para garantizar el empleo de los trabajadores portuarios tras la liberalización del sector, más allá del contenido ya conocido de su iniciativa de acuerdo tripartito, complementaria a la futura normativa.

El grupo de trabajo tiene en estos momentos tres propuestas de acuerdo. Una del Gobierno, otra de los sindicatos y una tercera de la patronal, entregadas por este orden. La presentación de la propuesta empresarial, el pasado jueves, dejó en suspenso la negociación porque choca con la principal reivindicación de los estibadores de garantizar por ley sus empleos. "La propuesta de Anesco ha dejado patente que la subrogación de los trabajadores no puede prosperar sin un instrumento normativo que garantice su cumplimiento. Pedimos al Gobierno que aclare cómo pretende garantizar el empleo más allá de lo que recoge en su iniciativa, de qué tipo de instrumento normativo estaríamos hablando y qué capacidad económica hay para prejubilar a estibadores", explicó a este periódico el coordinador para Andalucía del sindicato Coordinadora, Manuel Cabello.

Por su parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, insistió ayer en que el Gobierno "cumplirá con la sentencia de la UE" que obliga a España a reformar el sector si no hay acuerdo entre la patronal y los sindicatos, al considerar que es "su obligación" y que "un país no puede decidir cumplir o no con Europa en función de que unos y otros quieran llegar a un acuerdo". "Si eso no es posible, nuestra obligación es cumplir la sentencia europea y es lo que va a tratar de hacer el Gobierno", dijo De la Serna.