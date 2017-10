La escena que no olvida Luis Vega, que anda cerca de los noventa años de edad, ocurrió en el verano de 1936. Los sublevados contra la República habían tomado Paterna. El padre de Luis, Francisco Vega, huyó hacia Málaga; la madre de Luis, Catalina, regresó desde el campo a Paterna con sus tres hijos. Entonces, en el pueblo, dos falangistas agarraron a la madre de Luis, delante de él, y se la llevaron detenida. Eso es lo que no ha borrado de su memoria: esa última vez que la vio; no olvida a su madre toda agobiada, lamentándose por la suerte que correrían sus hijos.

Luis Vega relata esa escena en el documental que ha promovido el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz sobre la represión en Paterna tras el golpe de Estado de 1936. El documental, presentado ayer en Cádiz a los medios de comunicación, se titula Vida de Luis Vega. Memoria de Paterna porque usa como hilo conductor la historia de ese paternero contada por él mismo. la historia de cómo él y su hijo, Juan Luis, lograron que fuese abierta la fosa del cementerio de Paterna en la que creían que estaban los restos de Catalina y Francisco. A Catalina la asesinaron tras ser detenida en el verano de 1936 y a Francisco lo fusilaron en 1937.

El documental será estrenado el próximo viernes, 3 de noviembre, en Paterna. Ayer, en la presentación estuvieron el alcalde de esa localidad, Alfonso Caravaca; la diputada responsable del servicio de Vídeo de la Diputación, Elena Amaya; Juan Luis Vega, hijo del protagonista y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Paterna, y el guionista del documental, el periodista David Doña.

"Tu padre se puede considerar un ganador porque es un éxito que vuestra historia se conozca", le dijo David Doña a Juan Luis Vega durante la rueda de prensa en la que éste evocó las dificultades que encontró cuando se propuso recuperar los restos de su abuela y de su abuelo. También contó cómo siendo un niño le insistió a su padre hasta que logró que le revelase una historia que, como en tantos casos de familias represaliadas, permanecía escondida, oculta por miedo tras tantos años en los que prohibieron contarla.

Doña considera que el documental es "una modesta contribución" para que se conozca el relato de la vida de Luis Vega y "se sepa lo que pasó". Luis Vega y su hijo, dijo, "personifican muy bien los valores a los que aspira todo movimiento de memoria histórica: verdad, justicia y reparación".

"Hay 43 vecinos de Paterna tirados en las cunetas", explicó Juan Luis Vega. "Se llevaron a un montón de obreros y los tiraron por ahí. No hay derecho a que la sociedad los olvide. Tenemos derecho a saber dónde están nuestros familiares", dijo.

Elena Amaya recordó cómo hace años, en Paterna, Luis Vega le contó la historia que relata en el documental. "Con las mismas palabras, con la misma emoción".

"El documental es muy emotivo para Paterna", comentó Alfonso Caravaca. "El Ayuntamiento lleva trabajando varios años en la aplicación de la ley de la memoria histórica. Sin ningún ánimo de venganza", afirmó.