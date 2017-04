Los empresarios dudan del "alto valor ecológico" de Las Aletas

Empresarios y sindicatos quieren seguir adelante con Las Aletas. No creen que sea un "proyecto muerto" y lo ven viable en las 140 hectáreas que no están afectadas por la Ley de Costas, fuera del dominio público marítimo-terrestre. Ayer, en una rueda de prensa conjunta, la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) y los sindicatos CCOO y UGT reclamaron, además, rapidez en poner en marcha esta alternativa.

El más claro fue el presidente de la patronal, Javier Sánchez Rojas, quien llegó a asegurar que, desde el respeto a la Ley y a la sentencia conocida el martes del Tribunal Supremo (TS), discrepa del dictamen. Y no sólo se mostró en desacuerdo con esto, sino que además dudó del "alto valor ecológico" de las marismas que forman este suelo, parte de un proyecto para el parque industrial y logístico paralizado desde hace diez años y en el que se anunciaba una estimación de creación de 18.000 empleos.

"Echo de menos en la sentencia las ganas de conservar y ayudar al homo sapiens non labora, que es una especie a cuidar y muy mucho: el parado", ha ironizado Sánchez Rojas tras apuntar que si alguna provincia es respetuosa con el medio ambiente es Cádiz, que tiene un 32% de su suelo protegido.

Sánchez Rojas ha indicado que las administraciones y entidades que gestionan este proyecto no lo pueden enterrar "hasta asegurarse de que todas las posibilidades están agotadas". "Hay un millón y medio de metros que no están afectados, a lo mejor se podía empezar por ahí", ha propuesto tras señalar que "lo triste" es que, quince años después de que empezara a diseñarse Las Aletas la necesidad de este proyecto está "absolutamente vigente".

Francisco Andreu, secretario provincial de la UGT, explicó en la misma rueda de prensa que para su sindicato, la sentencia es una frustración. "Hemos visto que es un proyecto anciano aunque no ha nacido. Teníamos la esperanza de que se materializase generando empleo para esta provincia", señaló.

Andreu dijo que comparte con la CEC que no se ha entendido que no es un polígono industrial al uso. "Esperamos que ese proyecto salga y pedimos que los fondos que hay provisionados se queden en Cádiz y se inviertan en crear empleo", añadió.

Lola Rodríguez, secretaria provincial de CCOO, cree que ante la sentencia, urge que el consorcio se siente y que previamente haya una reunión con los agentes económicos y sociales. "Creo que es un proyecto que nace del consenso", dijo, "y eso en esta provincia hay que destacarlo. Habrá que ver cómo afrontamos el proyecto, que no está muerto y no ha muerto en el tiempo que ha tenido, porque realmente había mimbres para llevarlo a ese enclave estratégico y por eso no se ha desechado. Sí ha faltado en todos estos años voluntad política para sacarlo adelante, porque aquí hemos sacado proyectos como la Jerez-Los Barrios en un parque natural, pero hubo una interlocución directa con los ecologistas".

Ecologistas en Acción mostró ayer su satisfacción por la sentencia. "No es admisible que mientras se está desmantelando el tejido industrial de la Bahía se pretendiera, al mismo tiempo, recalificar nuevos terrenos costeros con fines industriales o portuarios", señaló la organización.