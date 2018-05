Los empresarios de la costa reclaman que se actúe ya en la regeneración de la arena

"Es importantísimo actuar ya y que en plena temporada alta no haya tubos en las playas echando arena ni tramos cortados a los usuarios". De esta manera tan tajante se expresó ayer el presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA), José Antonio Medina, sobre el estado en el que se encuentran las playas de la provincia tras los temporales del pasado invierno, en especial Emma, a dos semanas de la llegada del mes de junio.

Este temor se extiende por buena parte de los sectores hostelero y turístico del litoral por la incidencia que puede tener la imagen de las playas en la llegada de visitantes el próximo verano. Medina remarcó que sobre el terreno "no hemos notado nada porque nada se ha hecho", aunque conocen la intención de la Demarcación de Costas de iniciar estos trabajos a finales de mayo. A pesar de este compromiso, señaló el representante de los empresarios que "no tenemos la información sobre la adjudicación de las obras de regeneración de las playas, el calendario de actuación y el aporte real de arena que se va a realizar".

Respecto a la situación del litoral gaditano, Medina afirmó que "está clarísimo que el aporte de arena es urgente en todos los sitios", aunque resaltó la playa del Novo Sancti Petri, una zona que se ha visto muy afectada por los temporales y que tiene un peso importante en el sector hotelero. "Se ha perdido hasta un metro y medio de altura de arena. Son cientos de miles de metros cúbicos de arena en donde están más de la mitad de las plazas hoteleras de la provincia", dijo. Ante esto, indicó que "se está ralentizando la contratación de personal eventual en los hoteles" debido al estado de las playas, que ha provocado que "la ocupación esté varios puntos por debajo" de la que se suele dar en estas fechas.

Medina resaltó que "los clientes preguntan si éstas son las playas que se van a encontrar en verano", por lo que pidió que "hay que estar atentos a su imagen", sobre todo porque con mareas altas como las de los últimos días "no se puede hacer uso de la playa". Por ello, y ante la inminente llegada del verano, reclamó a Costas que trabaje de manera simultánea en todo el litoral.

Antonio de María, presidente de Horeca, resaltó que ayer tenía previsto llamar a Costas para que les "informe correctamente" del plan previsto después de que la "alarma" haya saltado en Huelva y exista una "preocupación" con el buen tiempo ya encima. El Círculo de Turismo onubense, según se conoció el miércoles, había enviado una nueva carta a Junta, Gobierno y la Diputación de Huelva donde lamentaban la "pésima gestión" para paliar los daños del temporal en las playas y señalaban que no podían confiar en la "voluntad de política de la comisión interadministrativa". Aunque los empresarios del sector gaditano no han realizado esta misma gestión, sí iban a solicitar información sobre el plan de trabajo previsto y los plazos a las distintas administraciones, "que es lo primero" y "depende de la situación que nos cuente" se plantearían los siguientes pasos. "Ya hay muchísima gente por ejemplo en los hoteles del Novo Sancti Petri. Estamos a mediados de mayo el tiempo está siendo muy bueno, pero también es un mes susceptible de temporales y hay que saber si todo se puede arreglar ahora", apuntaba De María, que no negaba la "preocupación".

Desde la Asociación Provincial de Hoteles, Stefan De Clerck pedía "lógicamente" que "se actúe lo antes posible para que tengamos las playas en orden". El representante de la asociación señalaba que algunos ayuntamientos han estado arreglando accesos a las playas, "que han mejorado bastante", pero parece que lo sigue sin resolverse es el tema de la aportación de arena, que se está viendo en reuniones a nivel regional y que "esperemos que busquen soluciones cuanto antes".

En la capital, el propietario del Grupo Potito, Miguel Ángel Sánchez, explicó sobre su experiencia a pie de playa que existen zonas en La Victoria que "se han recuperado bien", especialmente en el entorno de Doctor Fleming por la cantidad de arena que quedó acumulada, por lo que "entre las máquinas de Cádiz 2000 -la empresa municipal de playas- y las nuestras se ha extendido y la playa ha quedado perfecta". Esto no quita que reconozca que "se nota que hay que meter arena sí o sí".