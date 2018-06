Un empresario reclama el pago de letras de cambio al Consistorio

El empresario de Arcos Fernando Padilla reclama al Ayuntamiento de Arcos el pago de una serie de letras de cambio de hace unos 30 años que contrajo con la institución municipal tras realizar proyectos de obras para el pueblo.

El constructor explica que a finales de los años 80 del pasado siglo construyó varios equipamientos en el pueblo que aún no ha cobrado, por lo que arrastra unos 120.000 euros de deudas en letras de cambio de aquel entonces. "Tuve una empresa de construcción con más de 300 empleados. En aquellos años levantamos 20 viviendas en Jédula, el mercado de la plaza de abastos, del camino de las Nieves, y la Plaza de la Caridad, entre otras obras", explica Padilla, que fija la deuda en el mandato del alcalde socialista Jesús Ruiz. "Si yo no llego a hacer esas obras en aquella época, nadie las hubiera hecho. Las hice por Arcos", añade.

La delegada de Hacienda sostiene que llegó a un acuerdo de compensación con el PP

Fernando Padillla reconoce que durante el anterior mandato del PP, hace unos seis o siete años, llegó a un acuerdo de compensación por el que permutaba una parte de la deuda por el IBI, que él fija en unos 20.000 euros. Pero el constructor reclama ahora al gobierno del PSOE, al que ha expuesto su caso, que se le salde el resto del montante que tiene acumulado en las letras de cambio.

"Me he reunido con ellos. Lo único que pretendo es que se me compense con el IBI lo que se me debe. Y si dicen que he cobrado, que me den los comprobantes", apostilla.

Por su parte, la delegada municipal de Hacienda del Ayuntamiento de Arcos, María José González, respondió ayer que "no existe esa deuda reconocida en los estados contables del Ayuntamiento. Este empresario llegó a un acuerdo de compensación con el anterior gobierno arcense y en ese acto hubo ya un reconocimiento de que no se le debía nada". González habló de que "ha sido una sorpresa que nos reclame deudas con unas supuestas letras de cambio de hace casi 40 años".

La delegada de Hacienda supone que en aquella época "se le entregarían las letras de cambio renovadas y que no le recogerían, por error, las antiguas y por eso le han aparecido a él ahora". González añade que hace tres y cuatro décadas era normal que las instituciones públicas pagaran a los empresarios a través de letras de cambio, que se iban renovando.

También recordó que el gobierno local del PSOE ha mantenido varias reuniones con el empresario arcense.