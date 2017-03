La empresa del aeropuerto de la Base aplicará más recortes y culpa al comité

La empresa que gestiona el aeropuerto de la Base de Rota seguirá adelante con sus planes de ajuste de plantilla y culpa al comité de empresa de no haber presentado una contrapropuesta a los planes iniciales de la compañía. En un comunicado, la firma Louis Berger (LBAS) explicó ayer que durante los últimos seis meses "el comité ha rechazado negociar las condiciones que son necesarias para alinear el contrato de los trabajadores a la realidad del nuevo contrato suscrito con U.S. Navy, vigente desde agosto 2016". Estas condiciones, detalló la empresa, pasaban por reducir los sueldos de los empleados y bajar de esta manera el número de despidos, fijados inicialmente en 45. Sin embargo, la empresa criticó que "el comité exigía la readmisión de los 12 trabajadores ya despedidos; sin una contraoferta viable por parte del sindicato, LBAS no tiene otra opción que tomar una decisión y se verá abocada a continuar con las medidas de ajuste que permitan hacer viable económicamente el nuevo contrato".

Por su parte, los trabajadores anunciaron ayer que hoy iniciarán la huelga que habían convocado y que se desarrollará a lo largo de nueve jornadas hasta el 28 de abril. El portavoz de los trabajadores dijo que la huelga se llevará a cabo ante la "imposibilidad" de llegar a un acuerdo en un último intento con la empresa.