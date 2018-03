Los tres ediles no adscritos defienden su "compromiso con la ciudad"

Los tres concejales no adscritos procedentes de las filas del PP han difundido un comunicado público en el que explican que "la falta de democracia interna" en el seno de esta formación política les ha llevado a tomar la decisión de no continuar en el grupo popular del Ayuntamiento.

En la misma línea de lo manifestado en anteriores intervenciones ante el Pleno del Consistorio, Carlos Zambrano, Juan Álvarez y Concha Rosano aseguran que "casi desde el principio de la legislatura y de modo paulatino, hemos sufrido desinformación, falta de comunicación e incluso aislamiento interno" en el PP, llegando a desembocar en "una situación insostenible". "El problema no ha radicado en un comportamiento díscolo por nuestra parte, como algunos quieren hacer creer, sino más bien en estar sometidos a un liderazgo oligárquico y excluyente", argumentan.

Los tres ediles entienden que las circunstancias a las que han tenido que hacer frente "no son admisibles si se considera que el cargo electo se debe a sus electores y no a unas siglas". Su paso a la condición de concejales no adscritos es el "único modo en el que tenemos garantía de poder trabajar por nuestra ciudad, que, al fin y al cabo, es lo que esperaban los ciudadanos que votaron".