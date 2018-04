"Soy de las que disfrutan de la Feria hasta que el cuerpo aguante"

-el tradicional pregón del Helo-Libo tendrá este año voz de mujer, la de la periodista y delegada de Diario de Cádiz en la ciudad desde hace más de un decenio, Teresa Almendros Edeso (San Sebastián, 1970). Es usted la segunda mujer en treinta y siete años que declamará el que es considerado pregón oficioso de nuestra Feria. ¿Es para hacérselo mirar?

-Pues sí, porque es un número demasiado pequeño, esa es la verdad. En parte por eso acepté el encargo, una vez consultada mi familia: para predicar con el ejemplo y contribuir a que la mujer esté presente en la Feria portuense más allá de como reclamo en los carteles y en las imágenes promocionales.

La pregonera soy yo, pero represento a una empresa que lleva muchos años presente en la ciudad

-Aunque lo cierto es que tiene usted pocas tablas en el mundo de los pregones…

-Pocas no, ninguna, de hecho es el primero que se me encarga, aunque como profesional de la comunicación he tenido que hablar en público muchas veces. Tengo que reconocer que me sorprendió bastante mi designación, por eso me lo tomé muy en serio desde el primero momento, y también por eso estoy ilusionada y algo nerviosa ante el reto de estar donde ha habido tan buenos pregoneros, pero deseando que llegue el momento de empezar.

-¿Habrá sorpresas alucinantes o será la suya una aportación no tan pretenciosa?

-He querido que sea un pregón ajustado de tiempo, para no cansar; sin demasiada escenografía ni demasiado artificio; ameno y con estilo periodístico, es decir, directo y sencillo.

-El pregón lo dará usted, sin duda, pero su elección parece también un guiño a Diario de Cádiz.

-En efecto, la pregonera soy yo, pero represento a una empresa que lleva muchos años con delegación en El Puerto, preocupada en todo momento por los problemas de esta ciudad; creo que es una forma de reconocer esa labor.

-La adolescente -nacida en San Sebastián y con infancia malagueña- que aterrizó en esta ciudad con apenas quince años ¿qué recuerda de su primera Feria?

-Pues me recuerdo rodeada de mis amigos del Muñoz Seca, mi instituto, pasándomelo bomba en la que fue una de las etapas más felices de mi vida. Me harté de disfrutar mientras descubría esta Feria tan sencilla y familiar, donde me llamó la atención, por ejemplo, que en algunas casetas como la de Helo-Libo incluían publicidad entre sevillana y sevillana.

-Eran los primero años del recinto de Las Banderas, ¿cómo ha vivido la evolución de esta fiesta desde aquellos lejanos ochenta?

-Desde esos días de hace más de treinta años la Feria ha mejorado muchísimo a todos los niveles. Ha ganado en organización, en recursos, en imagen… Definitivamente creo que es la fiesta grande de El Puerto y los sucesivos gobiernos municipales así lo han entendido.

-Y sin embargo este año, el viernes será lectivo…

-En efecto, y es algo que no logro entender, aunque respeto: que sin ser una Feria de demasiadas jornadas el viernes haya clases.

-¿Es usted de las de Feria diurna o nocturna?

-Soy de las de jornada completa, no me gusta venir y marcharme para regresar a las pocas horas. Cuando piso la Feria lo hago con la firme decisión de agotarla hasta que el cuerpo aguante.

-Y a la mujer que ahora es usted ¿a qué le huele la Feria?

-Pues a reencuentro con amigos que no ves desde hace años, a momentos inolvidables vividos junto a mi gente, a gratos recuerdos de ferias del pasado, y al gozo de ver cómo mis hijas disfrutan de la Feria de hoy.