"La diferencia es que a nuestros delegados no se les pide el carné"

Fue elegido nuevo presidente del CSIF en la provincia con más del 90% de los apoyos, en un acto que llenó el Palacio de Congresos. Con toda una vida dedicada a la función pública (los últimos en el Juzgado de lo Penal número 2 de Cádiz), este padre de tres hijos de 57 años de edad se enfrenta a su nuevo reto al frente del sindicato.

-Imagino que sus compañeros de Justicia le habrán dicho que no los olvide. ¿Es este sector el que está peor dentro del funcionariado de la provincia?

-Cuando se enteraron de que era el presidente del sindicato en Cádiz no pararon de llamarme para decirme que no me olvidara de ellos. Evidentemente no los olvido. Pero hablando de funcionario puro y duro, desde mi punto de vista el sector más castigado y que necesita una mayor modificación es la sanidad. La tasa de precariedad es altísima, tanto en laborales como en los propios funcionarios, no están bien pagados. Médicos tienen que recurrir a la privada porque para la responsabilidad que tienen los sueldos son bajos. En Enfermería, celadores, cocineros, los sueldos son bajos y la precariedad es alta también.

-Llega a un sindicato que en los últimos años ha ido creciendo con respecto a los dos clásicos, CCOO y UGT...

-Es cierto que ha ido creciendo. Hoy somos ya 6.700 afiliados en la provincia y más de 50.000 en Andalucía, el 31% del total nacional.

-¿Qué radiografía hace de CSIF tal y como se lo encuentra?

-Hay un punto de inflexión: cuando empezamos a apostar por la empresa privada. Hablamos de llevar lo mismo que los sindicatos de clase CCOO y UGT, y es donde tenemos un crecimiento importante porque el margen es muy amplio. Somos primera fuerza en la función pública pero ya tocamos techo. Una manera de crecer es por la empresa privada.

-Por su experiencia anterior, ¿qué sector está peor, el público o el privado? ¿Dónde puede aportar más el sindicato?

-En todo tiene su nicho. Es evidente que la empresa privada es la más castigada y maltratada. Los funcionarios tenemos una normativa muy estricta, casi sin interpretación posible, de manera que cuando tenemos un problema vamos al contencioso-administrativo y ahí se resuelve. En la empresa privada, si alguien levanta la mano, puede ser que con el contrato precario que tenga, al día siguiente esté en la calle. A la hora de defender a un empleado de la empresa privada las estrategias son distintas, las vamos aprendiendo. Pero es cierto que la desprotección de un trabajador de la empresa privada, hoy, no tiene parangón desde la dictadura. Son contratos precarios, al empresario no hay nada que le ate para tener a ese empleado ahí mañana, y además encuentras en la calle a un montón de trabajadores a los que pagarles 700 euros. Para nosotros es un reto muy importante.

-Qué más pasos quiere ir dando?

-Hasta ahora hemos sido un sindicato demasiado cerrado al funcionario. Queremos abrirnos. Prácticamente no nos conocía nadie. Ahora ya nos conocen más. Uno de mis retos, y así lo dije en mi discurso de investidura, es apostar por la apertura a la sociedad en todos los sentidos. Hacer distintas actividades para darnos a conocer. Queremos ser algo más que una entidad supeditada solo a un objetivo.

-En una provincia como esta y en una época de descrédito social a partidos y sindicatos, ¿qué diferencia a CSIF del resto?

-Tenemos diferencias importantes. La fundamental es la libertad que tenemos siempre que hacemos una negociación, la independencia. Cada vez que entra en una negociación un delegado nuestro, a ninguno se le pide el carné. Por eso es muy importante que la Administración sepa que no nos tiene cogidos por ningún lado. Es una gran diferencia con UGT y CCOO que están más definidos en su forma de hacer sindicalismo. Creemos que otra manera es posible.

-Hace pocos días hubo una manifestación por el empleo y los convocantes hablaron de "un 2018 calentito". ¿Para CSIF también?

-Ha crecido la desigualdad de forma muy importante. En las grandes empresas ganan mucho dinero los consejos de administración y esos beneficios no llegan a los trabajadores. Llega un momento en que eso tiene un límite. Antes estaba se recortaba sin saber exactamente por qué, sólo por una palabra mágica, crisis, en la que cabía todo. Ahora nos venden que estamos saliendo de ella. Si es así, tenemos que recuperar al menos algo de lo que hemos perdido estos años. De ahí que, además de la negociación, estén las movilizaciones y nosotros haremos uso de ellas, tanto en 2018 como en 2019, porque tenemos que notar que el cambio está llegando a los trabajadores y a la sociedad.

-¿Se plantea llegar a algún acuerdo con CCOO y UGT en esta provincia para los grandes asuntos pendientes?

-Hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, los objetivos. Donde hay diferencias es en el proceso para llegar a esos objetivos. CCOO y UGT tienen una manera de entender más basada en la protesta y la movilización y nosotros dejamos eso para último recurso, para no agotarlo de entrada. En la administración nos da resultado porque siempre intentamos negociar y cuando ya no es posible y amenazamos con la movilización, surte efecto, porque sabe que movemos a mucha gente. En los grandes retos sí estamos de acuerdo, en el empleo, las mejoras salariales, etc.

¿A qué le da más prioridad, a los sueldos o a las condiciones de trabajo?

-Para nosotros ahora son las 35 horas semanales. Eso provoca que se haya creado muchísimo empleo dentro de la Administración pública. Acaba de producirse un acuerdo tras la sentencia del Supremo. El empleo que se cree con esas 35 horas debe ser un empleo de calidad. Porque el funcionario también ha perdido poder adquisitivo, de media, un 31% desde el inicio de la crisis. Hay que mejorar esas condiciones salariales también. La idea de las 35 horas siempre se relaciona con el funcionario y no es real. Queremos abrir una brecha para que la empresa privada vaya por ese camino. Hace décadas se trabajaba también sábados y domingos, pero la conciliación debe ser una realidad. Es importante para toda la sociedad, trabajando menos horas pero con una productividad mayor.

-¿Por qué un gaditano tiene que afiliarse a CSIF y no a otro sindicato?

-La diferencia es nuestra independencia, la llevamos por bandera. Le decimos a los trabajadores que nos den la confianza durante un tiempo, esto no es para toda la vida. Que vean cómo funcionamos, las diferencias en el trato con otros sindicatos y a partir de ahí que decidan. Hemos sabido adaptarnos a los nuevos tiempos, a esa desafección entre la gente y los sindicatos que tiene su explicación, porque hay nuevos partidos que han tomado la bandera de ese sindicalismo clásico. Y eso nosotros no lo hemos sufrido tanto precisamente por esa independencia.