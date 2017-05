Tras más de 20 años de servicio, este verano saldrá de las Fuerzas Armadas por haber cumplido los 45 años de edad. En su destino, muchos de sus compañeros estarán en la misma situación en los próximos años, comenta. La ley de Tropa y Marinería actual establece la edad que cumplirá pronto, 45, como tope para ser militar no permanente y en los próximos años serán miles los soldados y marineros con el llamado compromiso de larga duración que la alcancen. "El día antes de mi cumpleaños, ya no sirvo", lamenta otro militar en una situación similar. "Y no sé en qué se basan. Yo estoy bien físicamente, paso mis análisis y mis pruebas cada vez que renuevo, pero a partir de ese día no valdré", dice.

Desde finales de marzo una subcomisión de Defensa en el Congreso trata la situación de los profesionales de las Fuerzas Armadas. Aunque suspender estas salidas parece utópico, sí se espera que de ahí salgan medidas para que el trance sea menor. Distintas asociaciones de militares están exponiendo su postura en este subcomisión, que se reunió días atrás, y AUME o ATME se han puesto como prioridad luchar por la "gravísima" situación de los temporales que han ido saliendo o saldrán, sin descartar nuevas protestas. El asunto también está en los tribunales. ATME y OATM, de apoyo a la Tropa y Marinería, han iniciado distintas acciones legales que otros militares, además, están emprendiendo por su cuenta al considerar su situación laboral como "fraude de ley".

Pero esto ya se ha encontrado con las primeras dificultades. El juicio que estaba previsto en Madrid a principios de abril se suspendió al considerar el Juzgado de lo Social que no es competente y que corresponde a los juzgados Contencioso Administrativo al considerarlos funcionarios. Sin embargo, cuando estos militares salen se encuentran con que no están dados de alta en el INEM. "Para la Seguridad Social nunca hemos trabajado después de 25 años", afirma un portavoz de OATM, que también ha pasado por ese momento y que actualmente está en el paro. "Cuanto menos es paradójico", dice, augurando que puede que todo este asunto termine en el Tribunal de la Unión Europea. "Nos han puesto en una situación de indefensión absoluta, porque nosotros como tropa temporal nadie nos dice qué tipo de empleado público somos", comenta un afectado.

Entre las quejas principales de los temporales está la falta de formación para la vida civil una vez que salen, compromiso que venía en la ley y que las asociaciones denuncian que nunca se ha cumplido. "Yo he pedido decena de veces el carné de camión, decena de veces denegado. Le dan preferencia al personal de carrera", critican. "Yo tengo hecha formación a nivel interno, pero como en su mayoría, esto no me vale fuera. Puedes ser muy bueno aquí pero en la calle no vales nada. Podemos tener muchas medallas, pero de nada nos vale", apunta otro.

"Si nos dejaran, todos seguiríamos", agregan. Y eso que no se quedan sin nada. Serán reservistas de especial disponibilidad, una figura creada expresamente para estas personas y que hasta los 58 años les da una compensación de 600 euros al mes, quizás "para quitarse ese sentimiento de culpa". Y lamentan lo que desembolsará el Estado, "porque es un dinero que están pagando de más, porque se supone que pagan otro sueldo completo por lo que yo hacía".

Estas personas argumentan que apenas hay oportunidades para convertirse en permanente. "Los primeros en llegar pudieron optar a serlo de forma más fácil pero ya hace tiempo que no se reemplaza y salen escasas plazas para toda España", dicen. "Van sacando plazas de cinco en cinco y hay 80.000 personas en tropa y marinería", lamenta otro."Llevamos 20 años haciendo nuestro trabajo, hemos pasado reconocimientos, psicológicos y médicos, y somos buenos durante esos 20 años", manifiesta.

El tema está encima de la mesa y los principales partidos incluyen en sus discursos no sólo esta problemática sino la situación laboral de las Fuerzas Armadas en general y mejoras para facilitar la reincorporación en la vida civil. Por resumir, la asociación de militares AUME pide una nueva ley integral de carrera militar para todos los profesionales militares, la desaparición de limitaciones por edad y convocatorias o medidas transitorias paliativas para militares temporales.

Desde AUME ya advirtieron que unos 3.000 militares destinados en Cádiz saldrán en los próximos años. El número aproximado de militares en activo en la provincia es de 11.000, calculan, un 45% de oficiales y suboficiales y un 55% (6.000 efectivos) de tropa y marinería. En el caso de la tropa y marinería, el 35% del total son contratos temporales encadenados hasta los seis años de servicios, -compromiso inicial- y renovaciones, y el 50% corresponden al contrato temporal hasta los 45 años de edad-compromiso de larga duración-.