"Esto me devuelve la tranquilidad después de haber pasado por momentos difíciles"

El ex consejero de Educación, Cultura y Deporte Luciano Alonso expresa su "satisfacción" después de que el TSJA le haya absuelto de un delito de prevaricación administrativa y señala que la sentencia "ha dejado claro de una vez por todas que nunca hubo 'funcionarios fantasmas". En un comunicado, el ex consejero de la Junta resalta que el fallo "ha aclarado lo sucedido que, como ya advertíamos, se remite a las dudas sobre la correcta interpretación o aplicación de una norma que permite reorganizar los efectivos de un departamento administrativo".

Luciano Alonso pone de manifiesto que el tribunal "ha dejado claro de una vez por todas que nunca hubo 'funcionarios fantasmas', ni ninguna forma de nepotismo, ni tuve nunca en esos nombramientos la intención de actuar en contra de la ley o por intereses particulares".

"Quiero expresar públicamente mi satisfacción por una resolución judicial que me devuelve la tranquilidad después de difíciles momentos, que he superado gracias al apoyo incondicional de mi familia, mis amigos, mis compañeros de partido y tantas otras personas de distintas adscripciones ideológicas", afirma el ex consejero.

"Todos ellos -según señala Luciano Alonso- me animaron confiando en mí sin dudar ni un solo momento en mi completa honestidad desde mi inequívoco compromiso con los valores éticos de la acción política en defensa y servicio a los ciudadanos, a lo largo de mi dilatada trayectoria política".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, muestra su satisfacción por la absolución y afirma que "debería hacer reflexionar a quienes sólo saben embarrar la política con ataques infundados y fomentando condenas mediáticas anticipadas". El dirigente socialista destaca que el pronunciamiento judicial "confirma la inocencia de Luciano Alonso" y recuerda que el PSOE "siempre defendió su inocencia y confió en su honorabilidad". Confiesa su "tristeza al ver cómo se atacaba el honor de una persona con una trayectoria intachable, un compañero cuya aportación ha sido siempre destacada y valorada en todas las tareas que ha desempeñado a lo largo de su carrera".