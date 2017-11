Los detallistas del Mercado reclaman en el Pleno una actuación urgente

Los detallistas del Mercado de Abastos no cesan en sus peticiones de que se realice una intervención en la Plaza que acabe con la mala imagen que actualmente se ofrece al consumidor y quienes visitan el edificio atraídos por su valor histórico y patrimonial, al tratarse del mercado más antiguo de Andalucía que sigue conservando su uso.

El pasado jueves volvieron a llevar sus demandas al Pleno ordinario para apoyar la moción que presentó en Partido Andalucista, que se aprobó por unanimidad, en la que se solicitaba que se atendiesen las demandas de los minoristas. En representación de los detallistas del Mercado tomó la palabra José María Casares, quien dijo que volvían al Pleno para insistir en los arreglos, esta vez avalados por más de 1.200 firmas que habían logrado recoger en el mercado en apenas una semana. "Creemos que con un pequeño esfuerzo del Ayuntamiento se puede conseguir mucho para que la actividad del Mercado siga adelante", dijo el comerciante.

Como ejemplo, puso el cambio que se ha notado en la Plaza desde que hace unos días se volvió a contar con el servicio vigilancia. "Con pequeños gestos como ese se avanza mucho, pero se necesitan más", añadió. También explicó que "desde la última vez que vinimos a Pleno, ya han cerrado tres compañeros. Han dejado sus puestos porque no aguantaban más, así que no podemos seguir esperando más tiempo a que se realice una actuación", concluyó.

Los comerciantes ya conocen que el Ayuntamiento de Puerto Real pretende realizar una reforma integral de la Plaza gracias a los fondos que el municipio va a recibir de la Edudi, pero no saben cuándo va a ser posible. Tampoco en el Pleno encontraron una respuesta. "No pedimos más que se le de un lavado de cara mientras que no se hace la obra grande. Yo creo que tapar los desconchones y dar una mano de pintura no cuesta tanto como para que no se haga", dijo la comerciante Charo Damián, que se encontraba entre el público del Pleno.

Ante eso, el alcalde les adelantó que ya se ha incluido en el borrador de los presupuestos -que aún no se han aprobado- una partida de alrededor de 20.000 euros para actuaciones de urgencia en el Mercado y otra para contratar el servicio de vigilancia privada que actualmente está prestando la Policía Local.