"Somos un destino de sol y playa, eso está claro, pero tampoco es malo"

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, hablamos con el presidente de la patronal hotelera para conocer el presente y el futuro del sector en la provincia.

–¿Cómo se presenta la temporada que está a punto de comenzar?–Bastante positiva. Enero y febrero han sido dos meses buenos, en línea con los del año pasado, incluso un poquito por encima. El crecimiento del aeropuerto es muy importante para nosotros porque si el aeropuerto crece, nosotros también lo hacemos. En definitiva, creo que este 2017 va a ser un año importante para el turismo e incluso vamos a mejorar las cifras de 2016.

–¿Se puede decir que han pasado los años de crisis?–Llevamos dos o tres años positivos, pero no podemos olvidarnos de la dura crisis que hemos pasado. Ahora estamos recuperando lo que en su día sufrimos, una caída del turismo, tanto nacional como internacional, a unos niveles muy fuertes, que poco a poco estamos recuperando. Esos tres años últimos años han sido positivos por los problemas de Túnez o Turquía, que han provocado un desvío de clientes hacia España y otros destinos más seguros. Por eso hay que velar por la seguridad, porque es uno de los aspectos que hace que el turista viaje a un lugar o a otro. En ese tema España está trabajando muy bien y ahí es donde tenemos que seguir aunando esfuerzos.

–Parece que esos destinos que usted nombra poco a poco se están recuperando.–Túnez y Grecia están creciendo, por eso tenemos que hacer bien la tarea hacia esos clientes que han cambiado de destino por razones de seguridad, hay que fidelizarlos, un trabajo en el que tanto los empresarios como las administraciones deben hacer mejor las cosas. Por nuestra parte, tenemos que renovar los hoteles y estar siempre al día para que ese cliente cada vez que venga vea novedades y servicios e instalaciones mejorados. El papel de la Administración es fundamental porque el tiempo es dinero.

–Hay varios proyectos de nuevos hoteles en la provincia, ¿puede hablarme de ellos?–En Cádiz está el Barceló que irá en la estación de Adif y el recién anunciado en el callejón del Tinte, de la cadena Eurostars. Además, en Chipiona hay tres parcelas en Costa Ballena, una de Best Hotels y otra de otro empresario, que van muy bien encaminadas para que salgan hoteles importantes, por encima de las 400 habitaciones. Eso va a ser muy bueno porque va a crear destino, va a ayudar al aeropuerto y va a potenciar la zona de la Costa Noroeste. Estos nuevos proyectos van a hacer que crezca el turismo en la zona.

–¿Cómo está la provincia en este sentido: sobran o faltan hoteles?–La provincia cuenta con 55.000 plazas hoteleras y sobran hoteles en invierno y faltan en verano. No obstante, creo que la media es correcta. Se puede ir creciendo en el número de plazas hoteleras, pero debe ser un crecimiento sostenido, más en base a la oferta y a la demanda.

–El hotel que la sociedad Pinar Costa Atlántica tenía previsto construir en El Palmar quedó en nada tras un largo periplo de trámites burocráticos. ¿Qué papel juega la Administración a la hora de que un proyecto como éste se lleve a cabo?–El hotel de El Palmar se quedó en nada por problemas con la Administración, que debe ser mucho más flexible. La flexibilidad y la respuesta de la Administración debe ser más rápida: cuando un inversor quiera hacer algo aquí, tiene que ser todo más fluido. El sector hotelero tiene una cantidad de normativas desorbitante. Hablamos de más de 250 normativas que tenemos que cumplir para construir un hotel. No pedimos no cumplir con ese reglamento, pero sí hay que dar más facilidades para llevar a cabo un proyecto. En eso la Administración tiene toda la culpa, porque conozco a empresarios que quieren invertir aquí pero se aburren y abandonan. Vuelvo a decir que el tiempo es dinero y por eso hay que trabajar más rápido, más coordinado y de forma más transversal.

–Ese proyecto contó también con una gran oposición ciudadana. ¿Cómo se combina el crecimiento económico con el respeto por el entorno?–Hoy en día gran parte de los proyectos van de la mano del Medio Ambiente. La mayoría de los hoteles de la provincia tiene la certificación de calidad ISO 9001 e ISO 14001. Los hoteles no perjudican al Medio Ambiente, si no que lo mantienen, y ahí es donde tenemos que trabajar, haciendo proyectos sostenibles que mantengan la zona.

–La estacionalidad sigue siendo el principal enemigo de los hoteles de la provincia y aún no se la ha podido derrotar.–Como he dicho anteriormente, sobran hoteles en invierno y faltan en verano. Tenemos que conseguir que los hoteles que cierran tres o cuatros meses todos los años no tengan que hacerlo. Hay que buscar fórmulas para que se mantengan abiertos. Se ha hablado de una rebaja del IBI, pero eso depende de cada municipio y del interés que tenga para que abra un hotel en su localidad. En el tema de la estacionalidad tenemos que trabajar unidos, porque la provincia está dividada en tres partes pero nuestro crecimiento y nuestro futuro tienen que partir de la unión: tener una normativa conjunta, ir con una marca conjunta y llevar a cabo acciones promocionales que sean buenas para toda la provincia, no solo para la costa.Nuestro grupo, el Grupo Hace, junto a Horeca y la Cámara de Comercio está impulsando la marca Cádiz, dos mares, para situarnos en el mapa turístico internacional y para que se conozcan las bondades de la única provincia que está bañada por dos mares.También tenemos que esforzarnos para que el visitante que vaya a hacer deporte a Tarifa se desplace a Sanlúcar a comer unos langostinos y viceversa. Tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos y hacer que haya una mayor comunicación y fluidez entre los municipios.

–Esa estacionalidad pone de manifiesto que el turista que llega a la provincia de Cádiz sigue buscando sol y playa, ¿no es así?–De momento el turista sigue buscando la playa. Somos un destino de sol y playa, eso está claro, y no creo que sea malo tampoco. Tenemos las mejores playas y un clima magnífico, lo que hay que hacer es promocionar otro tipo de turismo, como el deportivo o el gastronómico. Estamos trabajando en el turismo ciclista. Esta semana y la pasada hemos tenido en el Hotel Playa de la Luz a un grupo de ciclistas profesionales belgas y se han quedado sorprendidos con las posibilidades de la provincia para ese turismo. Tenemos que copiar a la costa de Levante, que está haciendo muy bien el trabajo enfocado hacia ese turismo, porque eso conllevaría romper con la estacionalidad, ya que el ciclista llegaría en febrero, marzo y abril huyendo del calor.Desde Horeca también estamos solicitando la rebaja del IVA del golf y estamos impulsando el turismo náutico, que es muy importante. Debemos mirar más al mar y no estar de espaldas a él.En cuanto a la gastronomía, hay que resaltarla porque estamos en un nivel muy importante gracias a gente como Ángel León, El Campero, El Faro o nuestro restaurante, El Embarcadero. Hay que potenciar la memoria del estómago en el visitante, porque si comes excelentemente eso no se olvida, pero sí te olvidas de si la habitación era más o menos grande, si tenía vistas...Desde el punto de vista gastronómico, los municipios deben invertir y exigir un nivel alto para los nuevos restaurantes y bares. Hay que conseguir que Cádiz sea un destino gastronómico.

–El alemán sigue siendo el principal turista que llega a la provincia. ¿Por qué otros mercados se apuesta?–El primer turoperador alemán que vino a la provincia lo trajo mi padre, Jan de Clerck, en los años 70. Desde entonces no ha dejado de crecer porque es un turismo de sol y playa, pero muy exigente y que busca mucha calidad, algo a lo que nosotros podemos responder gracias a la profesionalidad de nuestros empleados. Es nuestro primer cliente y por eso hay que cuidarlo.No obstante, hay que atraer nuevos destinos de origen. Los países escandinavos son muy potentes y pueden ayudar a acabar con la estacionalidad. También tenemos que seguir apostando por el turismo nacional y, sobre todo, andaluz, así como el de los países del Benelux, Suiza y Austria.Hay que trabajar con turoperadores, compañías aéreas y administraciones para que hagan los esfuerzos necesarios para atraer esos nuevos mercados, sin entorpecer a los que ya están.

–Hace escasas semanas se anunció la creación de la asociación Cádiz Aloja, compuesta por propietarios de apartamentos turísticos. Su presidenta, Mercedes Lainez, dice que no son competencia para los hoteles. ¿Qué opina usted?–Que sí es competencia del hotel y, sobre todo, del aparthotel, al que está haciendo mucho daño.Desde Horeca exigimos que esas viviendas con fines turísticos tengan una regulación seria, no al nivel que tienen los hoteles, pero sí más rigurosa que hasta ahora. La Junta ha sacado la normativa porque era el momento de hacerlo, pero hay muchas cosas mejorables. A estas viviendas no se les exigen cosas básicas como una factura, un extintor, permisibilidad por parte de la comunidad... La normativa debe ser más severa porque el día que pase algo vamos a tener un problema gordo. Hay que tener más control porque no olvidemos que los hoteles pasamos continuas inspecciones de Sanidad, Trabajo, Turismo... Cuando un hotel cumple y pasa esos controles a lo largo de 5 o 6 años, sería el momento de dejarlo tranquilo y dedicarse a inspeccionar donde realmente hace falta: a los que no están dados de alta, y a los que sí, por si no cumplen la normativa.