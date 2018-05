Dos años después sigue sin revalidarse un nuevo pacto para los presupuestos

Ayer se cumplieron dos años de la votación de los únicos presupuestos municipales que hasta ahora se han aprobado en lo que va de mandato gracias al apoyo que entonces C's brindó al gobierno que comparten socialistas y andalucistas, un pacto a tres que luego la formación naranja se ha negado a revalidar alegando que no se han cumplido los acuerdos adoptados.

Aunque no entraron en vigor hasta dos meses después -a mediados de julio- fue el 6 de mayo de 2016 el día en el que estos prespuestos se debatieron y votaron en un pleno extraordinario. Una escena que no ha vuelto a repetirse desde entonces y que, a falta de un año ya para las próximas elecciones municipales, parece cada día más difícil que vuelva a darse. Aunque, hasta donde se sabe, el equipo de gobierno no ha tirado la toalla y mantiene abiertas las negociaciones para sacar adelante unos nuevos presupuestos que le darían oxígeno para encarar la recta final del mandato. Con Podemos, de hecho, se ha reunido en varias ocasiones con el propósito de acercar posturas. No obstante, nada se ha cerrado por el momento.

Para el ejecutivo que lidera el PSOE resulta cada vez más complicado sumar votos de la oposición para cerrar posibles acuerdos y a la oposición en bloque, qué duda cabe, le favorecen las debilidades del gobierno en minoría. Sobre todo ahora. Habría que tener en cuenta también que la tramitación y ejecución de un nuevo presupuesto -entrado ya el mes de mayo- dispondría de un escaso margen de tiempo antes de las próxima selecciones municipales dados los tiempos que se manejan en esta administración local. Basta recordar que hay proyectos de 2016 -como por ejemplo la adecuación de la escuela de adultos en el edificio de los antiguos juzgados- que no han sido adjudicados hasta hace escasas semanas (de hecho, las obras todavía no han comenzado aunque se prevé que lo harán en pocos días). Incluso los grandes contratos de la limpieza y de parques y jardines -a los que abrió la puerta estos presupuestos- están ahora licitándose.

Con todo, dejar a La Isla sin unos nuevos presupuestos supondría practicamente también dejar sobre la mesa antes de las elecciones algunos de los proyectos clave que se han planteado en este mandato -nuevas fases de la remodelación de Pery Junquera, actuaciones en Fadricas, la Ciudad de los Niños o una nueva sala de estudio para jóvenes- o. en el mejor de los casos, demorar más los tiempos que requiere su tramitación previa.