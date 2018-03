La playa 'desmilitarizada' continúa dejando al descubierto proyectiles

En los 29 años que la playa de Camposoto lleva abierta a los isleños se han contabilizado decenas de proyectiles hallados en la arena dado su dilatado uso militar durante décadas. Sobre todo, claro está, en sus primeros años de uso público, una vez levantadas las restricciones que impedían a San Fernando disfrutar de este paraje natural. Hasta el momento no se ha registrado ninguna incidencia reseñable. Todo lo más, como ocurrió hace tres veranos, se ha tenido que cerrar alguna de las pistas de acceso en plena temporada tras detectarse algún elemento sospechoso en la arena (que luego -como ocurrió en 2015- no llegó a encontrarse). También es cierto que este tipo de hallazgos se ha ido reduciendo con el paso del tiempo -especialmente tras la desmilitarización y limpieza de toda la zona- y cuando se ha dado se ha vinculado siempre a fuertes marejadas y resacas que dejaban al descubierto el pasado de la playa como campo de prácticas de tiro.

Aunque la sucesión de temporales que se ha registrado desde finales de febrero parece que también ha afectado a esta situación. Esta semana, los especialistas de la Unidad de Buceo de la Armada neutralizaron en una misma jornada hasta cuatro proyectiles diferentes. Y en total suman ya siete los artefactos hallados en las últimas semanas. De hecho, como explicaba la Armada, a las tareas de desactivación y retirada de estos proyectiles se sumó una búsqueda complementaria por si hubiese más "UXO's", término que en el léxico de los especialistas se utiliza para referirse a las municiones no explosionadas. No se detectó ninguna. Pero, evidentemente, eso no quiere decir que no aparezcan nuevos proyectiles en los próximos días o semanas, máxime teniendo en cuenta el desolador estado en el que ha quedado la playa isleña.

Hasta siete piezas han sido neutralizadas en las últimas semanas, cuatro en un solo día

La causa parece evidente. Los temporales -especialmente la potente borrasca Emma- han hecho estragos en la playa. La desaparición de arena es notoria. Técnicos del área municipal de Desarrollo Sostenible calculan que Camposoto necesita hasta 272.400 metros cúbicos de arena para recuperar la normalidad a lo largo de los tres kilómetros que conforman la zona acotada al baño y habitualmente dotada de servicios y vigilancia. Y esa notoria pérdida de arena podría haber dejado al descubierto artefactos que estaban bajo tierra. No obstante, también se apunta al posible efecto de las potentes mareas que se han dado en estas semanas coincidiendo con el temporal, que podrían haber arrastrado estos artefectos que yacían en el fondo del mar hasta la arena de la playa.

El Ministerio de Defensa, cabe recordar, llevó a cabo la limpieza de la playa de Camposoto y Sancti Petri durante el bienio de 2004-2005 dando cumplimiento al convenio de desmilitarización en la zona desafectada de la línea de tiro del Centro de Ensayos de Torregorda. Eso, en teoría, dejó la playa 'limpia' de proyectiles, aunque algunos han aflorado de vez en cuando.

Desde el Ayuntamiento se considera que no hay motivos para alarmarse y se confía en la normalización de la playa, sobre todo cuando llegue la esperada intervención de Costas, aunque se pide prudencia a los usuarios habituales de la playa y, sobre todo, dar aviso en cuanto se aviste algún elemento sospechoso.