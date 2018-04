El "terrorismo machista" que sufren las mujeres necesita soluciones encima de la mesa ya. Así lo entiende la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Mujer, que han presentado una nueva campaña de sensibilización contra las agresiones sexuales bajo el título #AcudeEscuchaAcompaña

Según ha manifestado Josefa Moreno, coordinadora del IAM en Cádiz, el nuevo Servicio de Atención Inmediata a Mujeres en caso de agresiones sexuales (#DeTuLado) es un teléfono gratuito -900 200 999- anónimo, confidencial y disponible 24 horas de jueves a domingos y festivos, "los días que suelen producirse este tipo de delitos", señaló Moreno. Este servicio ofrece atención tanto psicológica como jurídica, además de contemplar el traslado de un equipo al lugar de los hechos, caso que fuese necesario.

La responsable del IAM puso en relieve un dato ciertamente alarmante y preocupante: el incremento de la violencia de género entre las adolescentes, menores con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años que sufren distintos tipos de episodios machistas: 'pruebas de amor' bajo un falso consentimiento o el miedo a la venganza por parte de su pareja o ex pareja ante la posibilidad de que haga públicas fotos o conversaciones íntimas. En este punto, recalcó Moreno, las nuevas tecnologías han dado lugar a "violencias de control" emprendidas por un "machismo inteligente" que ha encontrado en ellas "una nueva forma de mantenerse".

En la guía #AcudeEscuchaAcompaña que la Junta repartirá en colegios, institutos y centros municipales de información a la mujer se recogen herramientas de acción y prevención contra las agresiones sexuales. Ser dueña de tu propia vida, confiar en tu criterio, decidir tus propios límites son algunas de las pautas ofrecidas en esta campaña que, básicamente, viene a subrayar que ante un no, no tienes que dar ninguna explicación. No es no.