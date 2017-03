Las cuentas de empresas municipales dan lugar a una nueva bronca política

C's pide "aclarar la situación"

Ciudadanos (C's) criticó ayer al Gobierno local del PSOE por "no aceptar su culpa en la no formulación de las cuentas" de estas tres empresas municipales, "no decir la verdad a los trabajadores" de las mismas y "acusar a la oposición de irresponsable". "No ha habido una reunión del equipo de Gobierno con Ciudadanos para hablar de las cuentas y, además, no hemos recibido la documentación de la auditoría de gestión realizada en las empresas municipales, que firmamos en el acuerdo de los presupuestos del Ayuntamiento de 2016", argumentó. A su juicio, "la oposición que realiza Ciudadanos implica fiscalización y control, pero también participación, consenso y diálogo con el resto de los grupos políticos y el equipo de Gobierno, algo que no se está cumpliendo". Este partido ha solicitado una reunión de la junta de portavoces de la Administración local para "aclarar la situación de las empresas municipales y dejar a un lado el juego político, que crea malestar e incertidumbre entre los trabajadores de las mismas".