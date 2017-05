Por la continuidad de Las Aletas

La Plataforma por Las Aletas, desde hace ya dos años, viene trabajando altruistamente en defensa de este proyecto frente a los que, por unas u otras razones, centran su empeño en cavarle la tumba. Este apoyo se está prestando por personas de muy distinta orientación política que, en un esfuerzo continuo para superar sus diferencias, permanecen unidos y sensibilizados por un interés común superior, ante la situación socioeconómica desastrosa que vive la ciudad de Puerto Real y toda la comarca. Esta situación viene plasmada por el terrible dato que arroja el desempleo exhibido tozudamente por las encuestas que sitúan el paro en torno al 40%; dato totalmente inaceptable.

Para las diversas administraciones públicas, para los jueces y para los hoy victoriosos recurrentes puede que este dato carezca de importancia vital, da la impresión que así es. Para la Plataforma por Las Aletas representa la constatación de un drama social y muchos personales que nos están evidenciando la decadencia futura de la zona. Nuestra ilusión se centraba en la creencia de que este proyecto podría ayudar paliando, en parte, esta dura situación. Es por esto que habíamos depositado nuestra confianza en las administraciones y organismos que tenían encomendada la gestión, técnica y económica, de tan vital y ambicioso proyecto a desarrollar con los recursos financieros puestos a su disposición por la ciudadanía, vía los impuestos cuyo pago les cuesta tantos esfuerzos realizar.

Primera e importante confusión: Las Aletas fue marisma pero hoy no se puede decir que lo seaAsí nos va y así nos irá si las administraciones no se aplican con más eficacia y dilegencia

A la vista del nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo del pasado 31 de marzo de 2017, tenemos que expresar nuestra decepción y censura de esta gestión por los resultados obtenidos en sus casi tres lustros de trabajo, que se pueden resumir diciendo que "el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra"; así ha sido, así nos va y así nos irá si estas administraciones y organismos no se aplican con más eficacia y diligencia en los proyectos que la ciudadanía les encomienda.

Primera e importante confusión: Las Aletas fue marisma pero hoy no se puede decir que lo sea. La mayor parte de los lugareños sabemos y con ellos, por razón de obligación tribunales y administraciones, que a partir de 1956 al producirse la corta del brazo de mar que la bañaba, el Río San Pedro, se siguió un proceso de desecación y endulzamiento de la mano del Ministerio de Agricultura, primero de su Instituto Nacional de Colonización y, más tarde, del IRYDA, organismos ambos de nula proyección marítima.

Esto, que es de conocimiento general, ha tenido que dejar la correspondiente argumentación, de hecho y de derecho, como para poder sostener que el deslinde de la zona Marítimo Terrestre considerado no se ajusta ni a los más de sesenta años de historia, ni a la situación real actual de la mayor parte del espacio elegido para el proyecto, hoy tumbado por la sentencia del Supremo. El sentido común dicta que para la siembra se requiere agua dulce y para la marisma agua salada y que una y otra son incompatibles para sus respectivos fines. La pleamar de la salada es la que sirve para establecer los límites del dominio Marítimo Terrestre. Las pleamares hace ya más de sesenta años que no visitan Las Aletas por decisiones sucesivas de distintas administraciones.

Los tribunales de justicia, indudablemente, ajustan su actuación a la ejecución de las leyes y del derecho y a los ciudadanos nos toca acatar sus decisiones. Pero puestos a que una sentencia entre en la bondad de la realidad de los requerimientos, técnicos y estratégicos, de un emplazamiento logístico pretendido en relación con un desarrollo portuario concreto, decidido por quienes tienen mandato y responsabilidad administrativa para hacerlo; puestos a considerar esta realidad, ¿qué impide para dictar sentencia considerar el historial de la realidad de la acción de las mareas explicado anteriormente?

Es indudable que la suma de las condiciones ferroviarias, portuarias y de carreteras del emplazamiento hoy censurado en la sentencia son difícilmente igualables por ninguna de las alternativas que, al olor una posible defunción, ya se están pregonando. Con independencia de que dañen o no sus ecosistemas respectivos, para lo que siempre saldrán argumentaciones, a algunas habrá que llevar el ferrocarril y a otras hasta construirles un puerto tierra adentro.

Puerto Real, dentro de la comarca de la Bahía de Cádiz, es alumno aventajado en la asignatura medioambiental, teniendo comprometido el 70% de su término en algún tipo de protección. Al Parque Natural de la Bahía aporta 2.900 hectáreas, aportación superior a la de cada uno de sus cuatro copartícipes: Cádiz, San Fernando, Chiclana y El Puerto de Santa María. Esta superficie supone una tercera parte del total del parque, aunque Puerto Real no obtenga una respuesta equivalente en cuanto a la implantación de inversiones para la acogida de visitantes. En su término hay un total de 3.959,7 hectáreas de especial protección en donde, por supuesto, no se hayan los espacios del proyecto de Las Aletas. Puerto Real, además, es alumno extraordinariamente aventajado en cuanto al mantenimiento de sus cañadas y vías pecuarias con 900 hectáreas más, que suponen la casi totalidad de su deslinde con una dimensión más que aceptable, sobre todo si se compara con sus municipios vecinos.

Sin embargo, la respuesta de las organizaciones que militan en la protección del ecosistema no puede ser más ingrata y severa para con su mejor cliente en la zona. No suelen ser, para nada, igual de tolerantes que lo son con actuaciones en municipios vecinos en los que no se han aplicado con la misma severidad. Nos referimos a procesos de autoconstrucción en suelos no calificados o a la urbanización de espacios que anteriormente fueron salinas recordándolas, para la posterioridad, precisamente con este nombre los que hoy son polígonos industriales.

Con su más aventajado discípulo, Puerto Real, han intervenido, con tenacidad asombrosa, en destruir muchos de sus sueños y planes de desarrollo económico: en la década de los 80 en el intento de incorporarse al desarrollo turístico que suponía el proyectado Golf de la Zarza; en los comienzos del presente siglo, en el proyecto industrial de ampliación de Airbus o el docente de ampliación de la Universidad hacia la Nacional IV, retrasándolo por más de diez años; y, ahora, Las Aletas. Cabe preguntarles que tienen pensado hacer con los más de sus 7.000 ciudadanos que no encuentran donde trabajar ¿Cuál es su receta? ¿Hay algún plan para ellos?

¿Y ahora qué? La Plataforma por Las Aletas se sumará a toda iniciativa que, en positivo, se promuevan para salvar el destrozo provocado en su proyecto por la reciente sentencia, lo más que se pueda y de la mejor manera, minimizando, en lo posible, los daños económicos y sociales que nos pueda traer, procurando dar continuidad, en el suelo de Las Aletas no afectado por el DMT, a la inversión que desde hace más de una década está en marcha y promoviendo, de cara al futuro, la modificación de sus límites con arreglo a la realidad histórica de este emplazamiento. Todo esto para intentar evitar entrar en un laberinto de compensaciones económicas tras el pretendido fracaso de un proyecto aprobado e intervenido por los correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico del PGOU y el POT (ZERPLA5) desde hace ya más de dos décadas.