Una conmemoración mirando a Europa

En el año en el que el Instituto de Educación Secundaria Poeta García Gutiérrez conmemora el 50 aniversario de su apertura, una muestra clara de la aportación que dicho centro ha realizado a la ciudad y de la evolución que el mismo ha experimentado a todos los niveles en su medio siglo de vida es su participación en el programa Erasmus. En este sentido, cabe destacar que dicho centro viene disfrutando en el presente curso 2018 de dos Erasmus Plus KA 219 de la asociación de centros escolares europeos. El primero comenzó en el año 2014, cuando el centro se puso en contacto con un instituto francés para formar parte de un grupo de centros europeos interesados en realizar un proyecto de asociación. Tras una visita a un instituto danés, cinco centros realizaron un proyecto que fue aprobado en el curso 2015 y que duraría hasta el 2018. El proyecto fue denominado 'National And Local Differencies-An Inspiration For Political Action And Active Citizenship'.

Se trata de un proyecto europeo extraordinario por su amplitud de miras, ya que conlleva gran variedad de acciones encaminadas a conocer la dimensión europea, las nuevas tecnologías en el ámbito de la educación, a profundizar en el sentido de la democracia, así como mejorar las competencias lingüísticas, sociales, comunicativas e interculturales de todos aquellos que se han visto inmersos en estos planes. Los países participantes y colaboradores de este primer gran programa son Dinamarca, Alemania, Turquía, Francia y España. Todos ellos son centros europeos, destacando los centros de Ringe, Dinamarca (Midtfyns Gymnasyum) por su innovación metodológica así como por sus instalaciones, y el centro de Turquía (TEKAL) por tener un alumnado seleccionado por sus altas capacidades, así como por las excelentes posibilidades educativas.

A lo largo de estos tres años, unos 16 profesores han colaborado en dicha iniciativa, así como aproximadamente 32 alumnos han disfrutado de estas ayudas directamente y otros tantos se han beneficiado de esta experiencia indirectamente. El programa es de gran relevancia dado el número de actividades que se incluyen, entre las que se encuentran intercambios de dos meses de duración de alumnos del IES Poeta García Gutiérrez con alumnos de Ringe (Dinamarca) cada curso escolar. Esta es una propuesta innovadora ya que los alumnos han disfrutado de una inmersión en la cultura danesa durante dos meses, perfeccionando su dominio de la lengua inglesa y mejorando sus habilidades sociales. La convivencia con las familias, el instituto o la adaptación a la vida en el país son elementos esenciales para el currículo de un alumno.

Asimismo, se han celebrado cinco reuniones internacionales de alumnos, una en cada país socio con alumnos de todos los centros. En cada reunión se han trabajado temas diferentes (democracia, cultura, identidad personal/europea, tradiciones, etc.). La cooperación y el intercambio de ideas con alumnos de cinco países es la parte más enriquecedora de este tipo de actuaciones. En cada seminario han convivido y trabajado en común alumnos de las cinco nacionalidades, teniendo el inglés como lengua vehicular y mejorando con ello las competencias lingüísticas.

Otra de las actuaciones han ido dirigidas a los intercambios de corta duración, una acción a través de la cual se han recibido alumnos de Turquía, así como los alumnos chiclaneros han viajado a Dinamarca. En cada intercambio se han trabajado temas como las culturas, las tradiciones o la historia, utilizando las nuevas tecnologías para la preparación. Talleres relacionados con la tecnología de la información y la comunicación es otra de las iniciativas a las que han asistido profesores del centro, uno en Dinamarca y otro en Turquía.

Por otra parte, una exposición de fotografías relacionadas con el programa Erasmus Plus reunió a autoridades, alumnos y profesores, así como a personas de toda Chiclana, mostrando la realidad de cada país atendiendo a cinco temáticas: la gastronomía, el paisaje natural, el paisaje urbano, la cultura y la tradición.

Cabe destacar también que en 2017 fue el 30 aniversario de la creación del programa Erasmus, motivo por el que el director del centro chiclanero fue invitado a participar en una celebración de los 30 años de Erasmus en Francia.

Por último, la creación de un e-book que recopila toda la información ha sido otra de las acciones relacionadas con el proyecto, una herramienta que pretende ser una referencia y una ayuda para futuros proyectos. El blog realizado por alumnos del IES muestra lo que se ha llevado a cabo hasta ahora en la web http://11130seminaresp.blogspot.com.es/.

En el año 2017, el instituto comenzó un segundo proyecto Erasmus Plus. En este caso los países participantes son Alemania, Inglaterra, España, Francia y Finlandia y los centros son diferentes del anterior, así como el alumnado al que se dirige es de menor edad. Esta asociación está enfocada a la internacionalización de los centros a través de movilidades de su profesorado y alumnado en diferentes países de la Unión Europea, buscando una inmersión en el mundo formativo y laboral de los países participantes. El profesorado y el alumnado implicado en el proyecto ha participado ya en los talleres realizados en Saarbrücken (Alemania) y Boston (Inglaterra). El proyecto tiene una duración de dos años y durante el curso próximo tendrán lugar los talleres en Francia, España y Finlandia, así como jornadas de orientación laboral y formativa, exposiciones y charlas, entre otras acciones.

En definitiva, como se destaca desde el propio centro docente, estas asociaciones con países europeos suponen un paso muy importante para acercar Europa a pequeñas poblaciones como Chiclana. El conocimiento de otras realidades, acercarse a personas de otros países, sus tradiciones, su cultura, ser capaz de comunicarse en una lengua extranjera y las actividades llevadas a cabo en estos proyectos son elementos educativos transversales pero relevantes, en cuanto que llevan a los sujetos a ser más tolerantes, ciudadanos más activos y democráticos.