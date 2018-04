Cinco concejales del PSOE de Conil registran su dimisión

Cinco de los seis concejales que conforman el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Conil han registrado su dimisión, que se llevará a efecto el próximo día 26 de abril en el pleno.

Así, Salud Camacho, actual portavoz del PSOE, junto con Sebastián de la Flor, Ángel Camacho, Teresa Galindo y Encarnación Amado, han tomado la decisión de abandonar la política activa y dejar el puesto al que llegaron con el Partido Socialista en las elecciones de mayo de 2015 en las que ganó Izquierda Unida (IU) por mayoría.

Salud Camacho aseguró que han tomado la decisión de una manera libre al no depender económicamente de esta formación política. Camacho dijo que no ha sido una decisión fácil de tomar, apuntando la importancia del hecho de que sean cinco de los seis concejales del grupo los que dimiten. "Es una dimisión por cuestiones políticas y no personales", destacó la edil del PSOE Teresa Galindo, en el transcurso de una rueda de prensa ofrecida en el Consistorio en la que dieron lectura a un manifiesto.

Solo uno de los seis ediles, José Antonio Gil, se ha alineado con la nueva secretaria local, Eva Leal, por lo que se mantendrá como miembro del PSOE en la Corporación.

Ya el pasado 21 de marzo, estos mismos cinco concejales expresaron públicamente sus discrepancias con la actual secretaria local, Eva Leal. La convocatoria de ruedas de prensa por parte de Leal, con la participación directa de diputados provinciales llamados a la sede sin contar con los ediles conileños, ha sido uno de los temas que han colmado el vaso de la paciencia de estos ediles, que ya comunicaron hace unas semanas su intención al alcalde, Juan Bermúdez.

En esta comparecencia han vuelto a exponer que la dirección local no les pasaba información y llevaban varios años intentando hablar con la dirección provincial y nadie les cogía el teléfono ni les prestaba atención. "No han querido hablar jamás con nosotros de este tema, a pesar de que lo hemos intentado", dijo Salud Camacho, quien recordó que hace unos ocho meses dimitieron cuatro miembros del comité local socialista.