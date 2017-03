El comité de Navantia La Isla impide el acceso al centro de directores y jefes de producción

El comité de empresa de Navantia San Fernando impidió ayer que directores, jefes de producción y jefes de personal accedieran a la factoría como medida de protesta. Para la jornada había marcada en el calendario una movilización sorpresa que se concretó en esta medida tras impedirles la entrada el martes -a representantes sindicales de todos los centros de trabajo de la compañía- a las instalaciones de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en Madrid. "Les pagamos con la misma moneda, y no vamos a dejar que entren hasta el día 30", apunta el presidente del comité, Jesús Peralta, que anuncia que preparan un nuevo calendario de movilizaciones, entre ellas un posible boicot al acto de botadora del BAM Audaz, al que se prevé que asistan numerosas autoridades, entre ellas la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que será la madrina del buque.

Los ánimos están caldeados en la antigua Bazán. La escasez de carga de trabajo y la falta de concreción de los encargos, especialmente de las corbetas para Arabia Saudí; el incumplimiento de la sentencia del Supremo que anula el IV convenio colectivo y obliga a restablecer el anterior; y la reconversión que vislumbran en los planes de la compañía mantiene en alerta a la plantilla que desde hace varias semanas protagoniza paros de la actividad y concentraciones en las instalaciones y en puntos externos, como la Delegación de Hacienda en Cádiz. Desde los sindicatos reclaman cambios en la gestión de la empresa para enfrentar de manera adecuada el futuro de una actividad fundamental en este caso para la Bahía de Cádiz. Por eso, frente a las intenciones de reorganización y racionalización que baraja la dirección y la SEPI, tal y como se refleja en la respuesta del Gobierno a una pregunta realizada por el diputado de Ciudadanos Javier Cano sobre las previsiones para Navantia, exigen la entrada de nuevos trabajadores. "Se habla de un plan industrial que no es más que una nueva reconversión. Pero nosotros queremos conseguir que no lo sea, que de verdad sea un plan industrial con carga de trabajo y que planifique el rejuvenecimiento de la plantilla", defiende Peralta. Los representantes sindicales no quieren oír hablar de prejubilaciones por la pérdida de puestos de trabajo que esto supondría sin que ello conlleve la incorporación de nuevo personal.

Esa reclamación de nuevas contrataciones para una plantilla mermada y envejecida forma parte del documento que los comités hicieron entrega el martes pasado en Madrid en la SEPI. La primera intención había sido mantener una reunión con la presidenta de este organismo estatal, Pilar Platero; o algún responsable de la empresa. No fueron recibidos -no tenían cita fijada para ello-, pero tampoco se les permitió el acceso. "Fue una actitud represiva", señalaba Jesús Peralta, que finalmente entró junto a otro representante sindical, no antes de llamar a la Policía Local.

Esa postura de la SEPI y de la dirección de Navantia ha provocado que el comité isleño haya tomado la decisión de impedir la entrada hasta final de mes a los mandos de la antigua Bazán. Además estudiará, para luego someter la medida a la asamblea, la posibilidad de boicotear la botadura del buque Audaz el día 30. Ese día se espera la presencia de la ministra de Defensa, lo que la alcaldesa de San Fernando, tachó ayer de "inaceptable" y una "provocación", ante la situación del astillero isleño, que en pocos días se quedará sin carga de trabajo. La regidorareclamó de nuevo la firma del contrato con Arabia Saudí y un trato de "igualitario" con el resto de factorías frente al "maltrato" del Ejecutivo.