El martes comienza el nuevo proyecto de Iberdrola en Navantia Puerto Real

En la subasta, organizada por la Agencia para la Gestión de la Energía Oceánica (BOEM, por sus siglas en inglés), la oferta de Iberdrola consiguió superar a las presentadas por la compañía noruega Statoil , la empresa norteamericana Wind Future y la alemana WPD Offshore Alpha . Otras compañías precalificadas para la licitación, como las canadienses Enbridge y Northland Power y la filial de energía eólica de Royal Dutch Shell , decidieron no concurrir en el último momento.

Todo está ya preparado en la enorme explanada del astillero de Puerto Real. La plataforma sobre la que se asentará la subestación eléctrica, así como esta estructura, serán levantadas en los mismos espacios en los que ya se construyó la subestación llamada Andalucía , para el proyecto Wikinger . Tras el corte de chapa, la plantilla de Puerto Real tiene programados ya los siguientes hitos. Así, según confirmaron a este periódico, está previsto que a finales del mes de abril, en torno al día 24, comience el armado de bloques de este proyecto en el taller de bloques curvos. Una vez a pleno rendimiento, se prevé que la East Anglia One pueda dar trabajo a una media de 400 a 500 trabajadores de industria auxiliar en el astillero puertorrealeño, con picos de hasta 600. Estos se sumarían a los casi 2.000 que ya hay en el dique trabajando en la construcción de los dos primeros petroleros Suezmax .

El próximo martes, el astillero de Navantia en Puerto Real realizará el corte de chapa que supondrá el inicio efectivo de los trabajos para el segundo proyecto que esta factoría acomete para Iberdrola. En este caso, será la subestación eléctrica del parque eólico marino East Anglia One , que la empresa energética española desarrolla en aguas inglesas. A la ceremonia oficial, que comenzará en el dique puertorrealeño a las 11:00 horas de la mañana, está prevista la asistencia de los dos técnicos responsables del proyecto por parte de Iberdrola, además de altos representantes de Navantia.

Las corbetas de Arabia siguen enfrentando a PSOE y PP

La tensa espera hasta que se firme el contrato para las cinco corbetas que Navantia construiría para Arabia Saudí, ha provocado un nuevo enfrentamiento entre PSOE y PP. El pasado miércoles, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, criticaba la presencia anunciada en la factoría isleña para el próximo día 30, de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para asistir a la entrega del BAM Audaz a la Armada. Cavada calificó de "inaceptable" que la ministra "venga a hacerse la foto" sin traer carga de trabajo. Ayer le respondía el subdelegado del Gobierno en Cádiz. Agustín Muñoz reclamaba a la regidora isleña "altura de miras", que esté con Navantia y el Gobierno y no frente a ellos", ya que la situación de los astilleros en la Bahía de Cádiz, y en concreto en el de San Fernando, "se ha revertido por completo con respecto a lo que se encontró el primer Gobierno de Mariano Rajoy". Y, curiosamente, mientras el subdelegado aseguraba que las gestiones con Arabia Saudí para la construcción de las cinco unidades "están muy avanzadas y esperamos que pronto den resultado", el PSOE alertaba de la respuesta dada por el Gobierno en el Congreso: "No se ha cerrado ningún acuerdo comercial entre España y Arabia Saudita y el contrato con la empresa Navantia no se ha formalizado ya que su firma sigue pendiente de ratificación".