El comercio local sale a la calle con la experiencia de las 'Pop Up Store'

Las Pop Up Store triunfan desde hace ya algunos años en ciudades como Nueva York, Londres o Barcelona y se basan en el concepto de tiendas efímeras para vender un producto determinado, promocionar una marca o liquidar restos de stock. Con esa idea como base, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Puerto Real ha creado un evento que se desarrollará mañana viernes y el sábado en horario comercial, bajo el nombre de Sal a la calle.

Según explicó la presidenta de ACE Puerto Real, Pilar Rosendo, alrededor de 60 comercios sacarán sus productos de las tiendas (a la puerta de sus establecimientos) para ofrecer ofertas especiales, artículos outlet o rebajas durante hoy y mañana. "Será, en parte, una forma de dar el remate final a la temporada de rebajas aunque también habrá productos de temporada y ofertas especiales. Será cada establecimiento quien lo decida", explicó Pilar Rosendo.

En cualquier caso, la oferta será muy variada ya que entre los comercios que se han adherido a la campaña figuran desde tiendas de moda, complementos y zapatería hasta tiendas de muebles o peluquerías.

Pero no todos los comercios podrán montar los estands en la calle. Hay algunos que están limitados por las dimensiones de su fachada o porque se encuentran en calles no peatonales en las que no existe espacio suficiente. Por ello se ha creado una decoración uniforme y todos los establecimientos que se unan a la campaña colocarán en sus puertas globos rosas y naranjas para indicar que forman parte de la iniciativa.

La asociación de comerciantes ha animado a los comercios a que también realicen otras actividades en estos días para animar las compras y que creen ambiente musical en los casos de que sea posible. El Ayuntamiento colabora con esta iniciativa y ha autorizado a todos ellos para que se use este espacio público.

ACE Puerto Real ya prepara otra campaña para el próximo mes de abril que será presentada en breve.