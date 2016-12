“Han sido muchas vivencias y hoy tengo muchos sentimientos encontrados. Impotencia, abandono, tristeza, pero también apego, camaradería”, decía Fran Carretero, portavoz del colectivo de ex trabajadores de Delphi poco después de recoger algunos de los enseres del encierro que han mantenido durante nada menos que 1.074 días en el edificio de los sindicatos en Cádiz. Ayer dieron carpetazo a ese encierro, la forma en que han intentado mantener viva su reivindicación por el empleo durante todo este tiempo. Por eso allí, en el salón de actos donde varias decenas de afectados han seguido su lucha casi tres años, todo olía a final.

Manuel, uno de los que ha aguantado hasta el último día no lo negaba. “Estábamos hundidos”, reconoce. “Este momento tenía que llegar. Ojalá fuera el fin”, decía. Pero no lo es, se repetían. Sus representantes y dirigentes de los sindicatos repitieron varias veces que ayer no terminaba su lucha, que ahora quieren centrarse en la calle, y sobre todo en el documento con 123 propuestas contra el desempleo en la Bahía de Cádiz que han consensuado con partidos políticos y colectivos y que ha llegado al Congreso de los Diputados . “Esto no es un punto final sino un punto y seguido”, apuntaba Carretero mientras leía emocionado el comunicado que habían preparado para el acto que de manera simbólica levantaba la protesta.

“Jose, Miguel, Willy, Vicente,...”. El portavoz del colectivo iba nombrando uno a uno a los compañeros que han fallecidos desde que en 2007 la factoría de Puerto Real cerrara su puertas y las lágrimas aparecían en los ojos de los trabajadores que llenaban la sala. El minuto de silencio con el que se abrió el acto iba por ellos, porque son demasiados, declaraban, “con enfermedades agravadas y suicidios inducidos por la situación”. En las últimas semanas dos compañeros con 48 años. “Eso ha sido lo más duro”, coincidían cuando se le preguntaba por estos años de encierro. “Hemos visto quedarse en el camino a muchos, y habría que investigar el porqué”, denunció Sebastián Jiménez, otro de los participantes.Los ponentes recordaban como entraron allí, como Agustín Gómez los ayudó a entrar, como le han ayudado vecinos, asociaciones, como se han apoyado entre ellos desde entonces. “La única salida que teníamos era encerrarnos aquí porque era el único lugar de donde no nos podían echar pese a que un sindicato nos echó a la Policía encima”, criticaba Sebastián.Porque aparte de la emoción, del recuerdo, la otra piedra angular del acto fue el reproche por el “engaño”, “abandono” y “traición” que han sentido estos trabajadores, disparando contra el PSOE, y la Junta y también el sindicato de CCOO, mayoritario en su día en Delphi. De hecho, ayer no estaba representado en el acto donde estuvieron dirigentes nacionales de UGT, USO o CGT.“Hemos visto como la Junta de Andalucía con el PSOE al mando nos dejaba tirados en la cuneta después de darnos tantas esperanzas, después de tanto dinero malgastado, tirado. Ha sido un engaño tan grande”, apuntaba Sebastián. “Es insoportable la tasa de paro y el humo que nos venden y aquí tenemos recursos herramientas y cualificación para afrontar cualquier tarea profesional”, defendía Francisco Serna, representante de los trabajadores.En el comunicado resaltaban que los afectados han “cumplido su parte” del protocolo asistiendo a los cursos de formación a los que se comprometieron y que, según han criticado, “sólo sirvieron para enriquecer” y “beneficiar” a “amiguetes” y a “personas relacionadas con la Junta de Andalucía y el PSOE”, entre las que citaron al ex consejero Ángel Ojeda. Censuraron, además, que la Junta haya apostado por invertir en Las Aletas y otros suelos industriales en detrimento de los antiguos terrenos de Delphi, que son “únicos” por su ubicación en cuanto a las posibilidades que presentan para la instalación de maquinaria pesada. Por contra, los ex trabajadores, que son “la parte engañada”, aún padecen “denuncias y están a la espera de juicios”. “Y nadie habla de lo que nosotros dejamos allí, nosotros apostamos por el empleo para nuestros hijos , para nuestros vecinos, porque se habló de crear 4.000 puestos de trabajo”, relataba Fran Carretero, que contaba que los problemas se han acentuado para muchos.Según un censo elaborado por ellos –“le pedimos datos a la Junta pero ellos dieron cerrados en su día el ciclo Delphi”– calculan queson cerca de 240 personas las que aún siguen esperando la solución prometida en su día. “Se suponía que éramos unos 400, pero entre los fallecidos, los que ahora están trabajando, creemos que unas 236 personas están abandonadas”, dijo Francisco Serna. “Pero es un cambio de ciclo, nos vamos a la calle y hacemos un llamamiento a la ciudadanía”, manifestaba Serna casi diez años después de ese día que les cambió la vida.