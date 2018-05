Las cofradías pesqueras acusan al Ministerio de "desconocer la situación del caladero"

La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores señaló directamente al servicio de Costas de Huelva, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesa Alimentación y Medio Ambiente de "desconocer la situación actual por la que transcurre el sector de la captura de la chirla, con la pesquería cerrada desde el mes de enero, debido a la situación extrema de esta especie que espera su recuperación, la cual, contrariamente a lo que se afirma en el informe sobre el dragado, está siendo bastante lenta".

Por ello quieren mostrar su "rechazo al citado proyecto que ya de por sí en condiciones normales, tendría un impacto negativo sobre los distintos caladeros, especialmente sobre la reserva y, por consiguiente sobre las actuaciones de recuperación de dicha especie que se llevan a cabo; más aún en una situación crítica como se encuentra esta especie que podría tener repercusiones socioeconómicas irreparables al caladero y al sector pesquero".

La nota a la que ha tenido acceso este diario reconocen su indignación "al no haber sido consultado el sector pesquero, muy directa y gravemente afectado, como es el que se dedica en la costa del Golfo de Cádiz a la pesquería de la chirla con draga hidráulica".

La propuesta de hacer un dragado en la zona del Placer de San Jacinto, traería "consecuencias catastróficas para nuestro sector" ya que "el lugar no ha sido dragado recientemente y cuando lo fue en 1990, no se llevó a cabo un seguimiento de su recuperación". También "en relación a la afección derivada del dragado, se indican los efectos derivados del propio dragado y la afección de recursos marisqueros en la zona B de la reserva de pesca del Guadalquivir, indicando que el impacto puede considerarse negativo de intensidad media". Por todo ello, rechazan la toma de arena de un lugar especialmente sensible debido a la afección que tendría sobre el mismo.