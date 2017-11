"Lo tengo muy claro, en cuanto pueda me iré de esta barriada"

"Todo me cogió en el primer sueño. Me desperté porque llamaron al timbre y ya había entrado agua en la casa. Me quedé asustada. Mi marido, que padece del corazón, hasta me pidió una pastilla. Se la di y le dije: "Ni se te vaya a ocurrir ponerte malo ahora, por Dios. ¡A ver cómo entraba la ambulancia hasta aquí". Reconoce que la persiana paró algo el agua pero que se quedó "como si todo esto no fuera conmigo".

Vista la situación, Pilar lo tiene absolutamente claro: "Me voy de la barriada". Asegura que "en cuanto puede vender el piso a buen precio me voy, porque no lo voy a dejar por tres o cuatro perras". Todo esto lo dice mientras en su casa, el primer día frío del otoño, las ventanas abiertas intentan secar todo lo que el agua empapó e hinchó. "Menos mal que mis hijos son carpinteros y me están ayudando", dice, mientras recuerda, "los mares y mares de lágrimas" que vertió por toda esta desgracia.

La preguntadelmillón es obvia. Y ella responde: "El seguro no se ha hecho cargo y no hemos tenido más remedio que mandar las reclamaciones al Consorcio (de Compensación)". "Lo único que nos queda es empezar de nuevo. Es duro, pero no hay más remedio".