Y las chispas saltaron al final

"El PP quería convertir el pleno en un circo y le ha salido mal la jugada", dijo la presidenta Irene García a los diputados populares para zanjar el debate sobre la situación de la residencia de mayores que tiene la institución en La Línea. La Diputación terminaba así un pleno soso, sin apenas chispa, que sólo cogió ritmo al final para tratar este tema tras una treintena de puntos entre asuntos de gestión y mociones varias que no es que conformaran una sesión distraída.

Minutos antes de esta frase, los grupos del PP y del PSOE se echaron encima las culpas del cierre del centro de mayores linense sacando informes y decretos varios para justificar sus posiciones. Los primeros, del delegado territorial de la Junta del ramo apuntando a que el edificio podría seguir abierto otros cinco años y los segundos aportando la "sorpresa" de un decreto de José Loaiza como presidente de la Diputación paralizando las obras de una nueva residencia. "Es muy triste su intervención para justificarse", manifestó la diputada popular Inmaculada Olivero. "No hicísteis nada, no me dé lecciones", le contestó Isabel Armario, diputada de Bienestar Social.

El caso es que con el apoyo de todos los grupos menos el PP y con una enmienda de Por Cádiz sí se Puede, se dio el visto bueno a la hoja de ruta para los usuarios y trabajadores afectados por el cierre y que pasan por "el mantenimiento del empleo bajo gestión pública, la puesta en marcha de una residencia de grandes dependientes o la reubicación temporal de los mayores en otro centro". Entonces los populares quisieron explicar su voto y la presidenta, que no se aguantó e ironizó con la "preocupación ahora" del PP por el asunto, se negó entre las protestas de la bancada popular y las explicaciones del secretario.

Los populares no tuvieron éxito tampoco en su intención de declarar a la provincia "libre de impuestos de sucesiones y donaciones" de forma simbólica, tal y como apuntaban en su moción. Su portavoz José Loaiza defendió que se lleve a cabo una bonificación progresiva del impuesto señalando el agravio comparativo para las familias andaluzas y poniendo varios ejemplos. Pero el resto de grupos se opuso en bloque. "Hay tantas cosas que se debía de declarar libre la provincia", bromeó Antonio Alba (IU). "Pongan todas las cartas sobre la mesa pero no utilicen a la clase trabajadora. Cuando un trabajador muere no deja herencia", manifestó José María González (Por Cádiz sí se Puede).

Pero el momento más inverosímil fue el que protagonizaron Ángeles González, de Ganemos Jerez, y el popular Germán Beardo, cuando este último en un debate comentó las posiciones "cercanas a Bildu". "Es la segunda vez que me pone de etarra. ¿de qué vas, tío?", llegó a decir indignada la representante jerezana. "Que conste que no la he puesto de etarra", quiso dejar claro el popular.