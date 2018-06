Una carrera de obstáculos para diversión familiar

La mañana estaba fresquita a pesar del sol radiante. Cosas del Poniente. Eso, sin embargo, benefició el esfuerzo de las familias que participaban en la Basilisk Wild Race, que tenía lugar en La Magdalena y el Sendero del Carrascón, en la que sobre todo hubo diversión. La competitividad se había dejado para el sábado, cuando realizaron la prueba los profesionales.

Rosa ya ha estado en otras citas con su marido, pero no tenía previsto participar en esta. Sin embargo la insistencia de su hija, que la había hecho el año pasado con ellos, los convenció para apuntarse, y no se arrepintieron. Vestida de princesa a la pequeña no le había importado mancharse de barro y mojarse para divertirse en el circuito. Como el resto de participantes corrieron el primer tramo, animados por el Capitán América y saludados por Spiderman; hasta los primeros obtáculos y el momento de cruzar el caño subidos en piraguas. En el recorrido tenían que sortear, en la medida de las posibilidades de cada uno, rampas con la ayuda de cuerdas, escaleras, montículos de arena; pasar por debajo de redes y saltar dentro de un saco para avanzar en uno de los tramos. De vuelta, era el momento de mostrar la fuerza, tirando de una cuerda para subir sacos, trepando por una cuerda, avanzando suspendido por anillas -una prueba casi específica para los pequeños-.

En turnos un buen número de personas participaron de este evento, que tenía prevista una fiesta de la espuma y el musical Villanos, héroes y princesas. Lo importen en este ocasión era sobre todo divertirse. A juzgar por las caras lo consiguieron.