"En la cárcel me apuntaré a la yihad para matar policías"

"Cuando vaya a la cárcel me apuntaré a la yihad para matar policías". Esto es lo que un policía local ha dicho que escuchó gritar a Jorge cuando estaba en pleno ataque de furia en los calabozos de Arcos. Esta declaración ha arrancado alguna sonrisa en la sala, pero no tan grande como la carcajada que ha soltado el propio Jorge, por lo que el presidente de la sala le ha vuelto a ordenar callar, como ya ha tenido que hacer en alguna que otra ocasión con los acusados. El estado de ánimo durante el juicio de Jorge varía constantemente. Tan pronto saluda alegremente con la mano a la cámara de una televisión como se echa a llorar y se golpea la cabeza con las esposas, lo que ha ocurrido hoy cuando ha sido llamado su sobrino a declarar. Cuando el chico, que se ha acogido a su derecho a no declarar contra su padre, José Venegas, se ha retirado, Jorge le ha pedido un beso y su sobrino le ha acercado la mano para que se lo diera.