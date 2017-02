El campo depende del mar

Una hipotética huelga de estibadores supondría un serio revés para el campo de la provincia. No en vano, gran parte de sus principales producciones se envían a otros puntos del mundo en barco. Si los estibadores no cargan, la mercancía no llegará a su destino, lo cual supondrá serias pérdidas para tres sectores que dependen directamente de los puertos de Cádiz y Algeciras: las bodegas, el sector agropecuario y los encargados de conectar las empresas con el puerto: los transportistas.

César Saldaña, director general del Consejo Regulador, asegura a este medio que aquello que deje de venderse se perderá. "El anuncio de huelga en la estiba es sin duda una muy mala noticia". A la hora de hacer comparaciones señala por ejemplo las pérdidas que el pasado mes de octubre provocó al sector la huelga de la Vid. "Es cierto que en noviembre, una vez superado el conflicto, los datos remontaron e hicieron de este mes uno de los mejores de los últimos años, pero después, analizando los datos, te percatas de que aquello que se dejó de vender durante la huelga no se recuperó. Es decir, se perdió". Aquel conflicto laboral duró once días en los que los centros de producción vieron minimizadas sus posibilidades de dar salida al fruto de su trabajo.

Una de las principales características de los clientes del Marco de Jerez en la actualidad es que "no tienen stocks". La fiabilidad de la logística ha alcanzado tal nivel que las exportaciones a determinados países que son clientes son constantes. Si el producto deja de llegar donde se nota es en la estantería de los grandes almacenes, que se mostrará vacía a los potenciales clientes".

Ese es el caso en concreto de las grandes cadenas de países tales como Holanda, Alemania y Reino Unido, "incluso para sus etiquetas privadas no tienen stocks, están demandando productos al día. Si no suministramos se pierde". Se puede pensar que la carretera y el transporte por camión es la solución a una eventual crisis de la estiba pero hay que reconocer que el barco ha sido de siempre el medio logístico ideal para llegar a los puertos del Reino Unido, que se erige, como es de sobra conocido, en uno de los principales clientes del sherry. "Una huelga de estibadores por supuesto que nos afectaría... y mucho", señala César Saldaña.

En otro vértice de este conflicto multidisciplinar están los agricultores. Vaya un dato por delante: en España se embarca prácticamente el 80% de la producción que generan los agricultores y ganaderos nacionales. "Hablar de consecuencias a estas alturas es algo prematuro, pues lo que todos deseamos es que los protagonistas se sigan sentando en la misma mesa y negociando para alcanzar un punto de acuerdo", dice el presidente de Asaja Cádiz, Pedro Gallardo.

Un conflicto abierto en la estiba afectaría especialmente en el ámbito agro-ganadero. No en vano desde las explotaciones de la campiña se usan los barcos de Cádiz y Algeciras para enviar diferentes productos al resto del mundo. Es el caso por ejemplo del vacuno en vivo, "que se embarca con destino a Líbano y también a países tales como Turquía y Emiratos Árabes".

El otro gran producto estrella de Jerez para el mundo es el trigo duro. "Casi todo se embarca en los puertos provinciales con destino a Italia y al puerto de Marsella, así como el vino, que se remite a las Islas Británicas y a Centro Europa, aunque en este último caso el camión puede ser una opción alternativa". Al igual sucede con los productos hortofrutícolas que se producen en la provincia y que son muy demandados en los países del centro y el norte del Viejo Continente.