Un bipartito débil en busca de un presupuesto necesario

El Ayuntamiento de Puerto Real inicia 2017 con un presupuesto prorrogado desde 2014. Será, por tanto, la aprobación de este documento económico el principal reto para el equipo de gobierno de Sí se Puede y Equo. Cuando parece que se han solventado las medidas que planteaba el Ministerio de Hacienda, el principal escollo estará en encontrar apoyos en la oposición. La minoría del bipartito es aún mayor después de que Andrés Rodríguez pasase a ser concejal no adscrito. Ya no es suficiente con el apoyo de IU por lo que los apoyos se deben encontrar en el PA, con quien no se han entendido nunca, o en el PSOE, que sí ha apoyado muchas medidas económicas del gobierno pero que advierte que "no hay cheques en blanco" y habrá que negociar.

El proyecto de peatonalización tampoco esta ayudando al entendimiento con la oposición que, pese a no haber dejado clara su postura, critica la falta de participación en su implantación.