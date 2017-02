Un 'beso' al seguro

En la provincia, según Unespa, la asociación de seguros que aglutina a más del 30% del sector, se produce una media de un accidente cada 14 minutos. Casi todos son siniestros materiales. Es decir, choques por alcance, 'besos' en el argot. Un 'siniestro corporal', es decir, un siniestro con un daño físico, se produce cada dos horas y media. Esto se puede ver en tiempo real en el mapa de siniestralidad de Unespa. Nunca pasan más de 15 segundos sin que salte un nuevo accidente y al momento se detalla en qué provincia. Pues bien, según Unespa, si cada 15 segundos hay un accidente, cada minuto y 26 segundos hay un intento de fraude al seguro. Por eso Unespa lo sabe todo de los accidentes. También sabe que en 2016 en la provincia hubo 52.478 golpes de chapa, un 1,5% más de 2015; que hay de media 143 accidentes a la semana y que el día que más accidentes se producen son los lunes, lo que es un dato curioso, porque uno podría pensar que es los viernes o los sábados. No, en Cádiz es los lunes, 168 de media.

Y Unespa sabe mucho de esto, de todos estos pequeños accidentes, porque se juega mucho en el asunto. Aproximadamente más de 1.800 millones de euros paga en indemnizaciones de tráfico, de los que consigue recuperar en torno a los 420 gracias a los cerca de diez millones que invierte al año en investigar el fraude.

A la cabeza del fraude está Andalucía, con 4,6 fraudes por cada mil habitantes. El último dato, el de 2015, habla de 35.000 casos de fraude detectados en la región. Cádiz está unas décimas ligeramente por encima, aunque no encabeza el ranking. Murcia es la provincia con un mayor número de casos. De ellos, el 70% corresponden a accidentes de coche. Ese volumen de casos y de dinero da para repartir y dejan interesantes sumas a algún trabajador de la sanidad pública, a algún abogado, a alguna clínica de rehabilitación... y, por supuesto, al cierto o falso accidentado.

En Cádiz se sabe que esta actividad es floreciente por un dato inapelable. Hay 61 clínicas de rehabilitación en la provincia, una cifra absolutamente sobredimensionada. En Málaga, con un siniestro material cada ocho minutos, sólo hay 17. Un abogado experto en aseguradoras se sonríe al explicarle los datos: "Así que accidentes los lunes, y 60 clínicas de rehabilitación... Sí, es curioso".

Cuando se habla con los expertos en la materia de las aseguradoras todos sacan el más famoso de los casos, que sirve como ejemplo para cualquier otro, aunque este llamó la atención por su insistencia. Es el caso de Mapfre contra la familia Reyes Reyes, no una familia pequeña. En 2012 nueve miembros de esta familia se sentaron en el banquillo para responder por el fraudulento cobro de indemnizaciones en diez siniestros en Chiclana casi calcados. Consistía en lo siguiente. Se apostaban con su Seat León lleno de rozaduras en un lugar cercano a un aparcamiento en batería. En cuanto veían que alguien iba a salir, rápidamente se aceleraba y se producía el alcance. En estos casos, el que sale del aparcamiento siempre tiene la culpa. En uno de estos accidentes la conductora, que salía de un hipermercado antes de, supuestamente, impactar contra el Seat León de los Reyes Reyes, declaró que juraría que no había llegado a golpear el coche, pero como lo que se le pedía era un parte amistoso y el Seat León tenía tal cantidad de abolladuras, no podía asegurarlo. De modo que firmó el parte. Por supuesto, en el coche iba gran parte de la familia y como en el resto de ocasiones los Reyes Reyes obtendrían un diagnóstico de síndrome cervical posttraumático. Nadie puede decirle a uno que no tiene un síndrome cervical post traumático. Las placas no lo detectan. Si tú dices que lo tienes, lo tienes.

Las aseguradoras tienen todo tipo de estudios sobre el asunto , incluidos los de biomecánica. "El impacto cervical de unos coches de choque suele ser tres veces más violento que el de un pequeño choque por alcance, que es como son la mayoría. Pero no se conocen muchos casos de esguince cervical por montar en los cacharritos. Allí no hay seguros de por medio".

"Hay unos pocos abogados que son artistas de esto -relata un letrado especializado en el sector-. Se les suele ver poco por los juzgados porque eluden el juicio. Captan al cliente en Urgencias, muchas veces a través del propio personal, que los recomienda o los desvía. Una vez que el accidentado llega al despacho del abogado, allí se lo solucionan todo. Le recomiendan la clínica de rehabilitación privada, ya que casi nunca es un servicio que haga el SAS, y cada cierto tiempo se plantan en la aseguradora con su 'paquete' de partes. Allí negocian las cantidades. A la aseguradora en muchas ocasiones le costará menos la indemnización que el litigio. El accidentado se lleva una parte y el abogado un porcentaje. Una cervicalgia está baremada entre 1 y 5 puntos. La indemnización será de entre los 2.000 y los 5.000 euros".