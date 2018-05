La amenaza de la bacteria 'Xylella fastidiosa' pone en alerta al viñedo del Marco de Jerez

Sólo en el sector vitivinícola de California, la convivencia con la Xylella fastidiosa supone un coste anual de 100 millones de dólares -50 millones en pérdidas y otros 50 en prevención e investigación para su control-. Considerada una grave amenaza en Europa, y sobre todo en los países de la cuenca mediterránea por sus efectos devastadores sobre los cultivos leñosos -vid, olivar, almendro, cítricos y ornamentales, entre otros-, la temida bacteria se expande por Italia donde ha arrasado ya más de un millón de olivos, y Baleares, donde según uno de los ponentes de la jornada técnica 'Retos de la viticultura actual: enfermedades de madera y Xylella fastidiosa', celebrada ayer en la bodega de San Ginés de Jerez, "tenemos un parque temático de esta bacteria".

En España también se ha detectado su presencia en el olivar de Madrid, el almendro en la zona de Alicante y en un vivero de Almería, aunque se trata de un "caso aislado" y que está "bajo control", aseguró el delegado territorial de Agricultura, José Manuel Miranda, en la inauguración de este foro organizado por el Instituto Internacional del Vino y la Viña, el Consejo Regulador del jerez y Cajamar Caja Rural para dar a conocer a los viticultores del Marco el riesgo al que se enfrentan, sus impacto económico y la forma de detectar la presencia de la temida bacteria, causante en el viñedo de la enfermedad de Pierce.

"No conozco mucho esta enfermedad y espero no conocerla nunca", señaló el presidente del Consejo, Beltrán Domecq, quien significó la importancia de esta jornada para dar a conocer la enfermedad y ayudar a los viticultores a estar prevenidos. "En nuestra zona no se ha visto afectado aún el viñedo, toco madera y confío en que no llegue, pero hay que poner todos los medios para que esté todo el mundo enterado".