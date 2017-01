Tampoco ayer era el día

La cuna del socialismo andaluz, tal y como hoy lo conocemos, Alcalá de los Gazules, esperaba ayer con interés, incluso con ansia, a Susana Díaz. El día antes pasaron por allí Alfredo Pérez Rubalcaba y otros dirigentes de peso del partido. Pero ayer era el día. O eso se esperaba. Llegaba la presidenta de la Junta, la secretaria general del PSOE andaluz, y muchos confiaban en que diera el paso de presentarse a las primarias para a partir de mayo liderar el partido en toda España. O, al menos, se confiaba en que amagase. Pero ni una cosa, ni la otra. Ayer, en la cuna del socialismo andaluz, Susana Díaz llegó y se marchó con el mismo caché: la de jefa de Andalucía.

"Ahora no toca" hablar de liderazgos, fue el mensaje que se hartó de repetir Díaz durante su periplo alcalaíno que se producía curiosamente a la misma hora que su amigo Pedro Sánchez sí daba el paso en su Sevilla para volver a tomar las riendas del PSOE federal. Pero Susana Díaz no se alteró. A cambio habló, y mucho, de fortalecer al partido con "un proyecto ganador, sin complejos" y "útil para España".

En los actos que conmemoran que hace más de 130 años que en Alcalá de los Gazules se creó la primera agrupación rural del partido, de alguna manera Alfonso Perales (recordado por todos) miraba expectante qué ocurriría. Ese mismo interés acuciaba a la veintena larga de periodistas, cámaras y fotógrafos que esperaban a la supuesta candidata a presidir, algún día, el partido en España. Llegó al convento de Santo Domingo El Compás diez minutos antes de la una de la tarde. Gran melé periodística. Cámaras y micrófonos a codazos por lograr la ansiada confirmación de candidata a las primarias. No pudo ser.

Susana Díaz llegó con el guión aprendido. Saludos en la subida desde el mercadillo al convento, corrillo con algunas simpatizantes que le pedían fotos, besos y saludos, y para adentro. De su mano, su vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios; la presidenta de la Diputación y secretaria provincial del PSOE, Irene García, y el alcalde de Alcalá, Javier Pizarro. Dentro, todos los demás.

En la cuna del socialismo andaluz, el de los Perales y Pizarros (muchos ayer presentes), tocaba a rebato. Todos con Susana. Sí es sí. No hay duda alguna. Al menos en Cádiz, el susanismo es cerrado. En su discurso, la jefa de Andalucía se acordó de Alfonso Perales, y de Bibiana Aído, y de Luis Pizarro, mientras abajo escuchaban el propio Luis, su hijo Javier y la saga Cornejo (padre e hijo). Incluso alcaldes históricos nacidos en esta comarca, como el ex de Medina, Paco Carrera; el que fue hace años alcalde del municipio alcalaíno, Arsenio Cordero; incluso el ex de Barbate, Rafael Quirós. No quiso perdérselo ni Francisco González Cabaña que, el día antes excusó su ausencia en la intervención de Rubalcaba. Tenía pleno en Benalup.

Fuera del convento, un joven dialogaba con la jefa en lenguaje de signos. Susana Díaz le respondió en idéntico lenguaje. Un grupo de mujeres no se lo quiso perder. Ella les empezó a explicar, pero después, ante el acoso mediático, dio por terminada la conversación con un "no sigo que me están escuchando". Después se marchó. Y todos miraban al joven sordomudo.

Todos, imbuidos en el discurso de homenaje al socialismo, en el fondo también aguardaban algún gesto. Pero sólo se atisbó uno. A la salida de su intervención, alguien le dijo algo al oído a la presidenta. Minutos antes se conocía que Pedro Sánchez sí se había quitado la armadura y sí había dado el paso: se presentará a las primarias. Tal vez fuera eso o simplemente algún mensaje en clave política, o quizás solo le decían que llegaban tarde a su próxima cita política. Quién lo sabe. Pero todos creyeron intuir en ese cambio de gesto que a Susana Díaz se lo habían dicho.

Al acabar, con ella se fue marchando el resto de dirigentes y militantes socialistas que, en gran mayoría, decidieron ayer hacer del acto en Alcalá un día familiar. Esposos y maridos, parejas e hijos, fueron ayer a escuchar lo que no se escuchó. Sobre todo, iban a abrazar el susanismo. Y de ello se alegró el comercio local alcalaíno. Lleno a reventar.

Sólo hubo una frase que logró esquivar la orden de "hoy no toca". La pronunció Elena Valenciano (que había intervenido antes que Susana Díaz). La eurodiputada socialista no se cortó: "La decisión la debe tomar ella, aunque no me gustan todos los posibles candidatos". Que cada uno recoja.