Una arquitecta pradense, premiada por su investigación sobre molinos

En la Sierra gaditana quedan más de 80 molinos hidráulicos que forman parte del patrimonio industrial de la comarca. Unos están en ruinas y algunos, los menos, se conservan aún. Los ha estudiado la joven arquitecta de Prado del Rey Gloria Rivero Lamela, que ha sido galardonada con el premio de la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía al mejor proyecto de investigación, que coincide con su Trabajo Final de Máster (TFM). Durante la jornada de hoy, recibe el premio en el Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva.

Esta arquitecta habla con pasión de los molinos que serpentean la Sierra, que forman parte de la cultura local y que, en la mayoría de casos, no cuentan con la protección obligada para su conservación. Rivero Lamela, que tras estudiar arquitectura realizó un Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico de la Universidad de Sevilla y ahora mismo tiene un contrato predoctoral con la mencionada institución académica, ha circunscrito su estudio a una comarcalización agraria establecida por el Ministerio de Agricultura, en la que se inscriben 14 pueblos serranos. De ahí, sacó conclusiones interesantes. "No son piezas catalogadas. La mayoría están sin protección. Sólo lo tienen aquellos molinos que se encuentran dentro del Parque Natural de Grazalema, por la protección que otorga esa distinción", reflexiona. Por ejemplo, una de las zonas donde hay más concentración de molinos harineros hidráulicos es en la Ribera de Gaidóvar, cerca de Grazalema. Se conservan otros tres en buen estado en El Bosque. Con la construcción del embalse de Zahara de la Sierra, desaparecieron otros dos. Y así hasta 80 contabiliza esta arquitecta, que quiere ampliar con su tesis doctoral esta investigación pero ya, desde un punto de vista "más contemporáneo".

Gloria Rivero dice que el estudio de este tipo de patrimonio industrial en la Sierra no está abordado. Existe investigaciones de los años 80 de la mano de Javier Escalera Rey. Por eso, ella quiere seguir ampliando este conocimiento para que la población sea conocedora de este patrimonio vinculado a una manera de vivir. "Algunos molinos se han rehabilitado como viviendas, otros están en ruinas y me he encontrado con otros que sólo conservan el cao", añade. Los Premios Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía nacen para distinguir a personas o entidades que transmiten los valores asociados a los procesos industriales.