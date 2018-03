500 años del histórico 'sí' a Magallanes

Toda gesta tiene un origen y la que zarpó desde Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1519, y que terminó convirtiéndose en la primera vuelta al mundo de la mano de Juan Sebastián Elcano, tuvo su principio un año y medio antes y además a más de 700 kilómetros de distancia de tierras gaditanas. Porque fue el 22 de marzo de 1518 cuando el rey de España Carlos I dio en Valladolid su histórico sí a la expedición propuesta por el marino portugués Fernando de Magallanes y que buscaba llegar a la Especiería (las actuales islas Molucas, en Indonesia) pero navegando hacia occidente (América) y no circunvalando el continente africano.

El protagonismo que a partir del año que viene asumirán a la par Sevilla y Sanlúcar por este quinto centenario tendrá sin embargo un preámbulo la próxima semana en tierras castellanas. Y es que las llamadas capitulaciones de Valladolid se celebrarán primero con un congreso internacional de expertos que inaugurará el martes la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y tendrán su colofón dos días después, el jueves 22, con la presencia de los Reyes de España en un acto simbólico que tendrá lugar en el Real Monasterio de Nuestra Señora de Prado de la capital vallisoletana.

Ese mismo 22 de marzo, pero de cinco siglo atrás, se produjo el principio de la que está considerada una de las mayores gestas de la Marina española. Y, curiosamente, esta primera vuelta al mundo por mar se gestó de igual manera que otra hazaña histórica como fue el descubrimiento de América. Y es que en ambos casos la Corona de España asumió los costes de esas expediciones -la de Cristóbal Colón primero y la de Magallanes 26 años después- tras la negativa de Portugal a dar ese paso.

Frustrado porque su rey, el luso Manuel I, había dado carpetazo a su idea, Magallanes logró cerrar una cita con el rey de España en Valladolid. Carlos I, hijo de Juana la Loca, llevaba apenas unos meses en el cargo y acogió con entusiasmo la propuesta planteada por Magallanes, quien llegó a Valladolid acompañado por el bachiller Ruy Falero, también portugués.

Tras negociaciones y deliberaciones, ambas partes rubricaron el acuerdo el 22 de marzo de 1518. En esas capitulaciones de Valladolid, el monarca español otorgaba a Magallanes los títulos de 'gobernador' y 'adelantado' de todas las tierras que descubriese. A cambio, la Corona se comprometía a armar cinco naves que serían las que integrarían la expedición y que sumarían una dotación total de 239 hombres que estarían al mando de Magallanes, que ejercería de capitán.

Diversos historiadores apuntan que el marino portugués logró convencer al rey español porque tenía en su poder un mapa del geógrafo alemán Martin Behaim que reflejaba el paso terrestre desde el Océano Atlántico al Pacífico (llamado inicialmente el Mar del Sur) que había descubierto en 1513 otro ilustre conquistador español como fue Vasco Núñez de Balboa.

Y si Manuel I no atendió la propuesta de su compatriota Magallanes fue posiblemente porque Portugal ya conocía una vía para navegar hacia Asia bordeando África y no tenía necesidad de financiar una nueva ruta. Por el contrario, a Carlos I le abrió los ojos el argumento de Magallanes de que, según el Tratado de Tordesillas de 1494, las islas de la Especiería se encontraban en la parte correspondiente a España y no a Portugal y que, por lo tanto, el monopolio de ese mercado debía corresponder al Reino español.

En las capitulaciones de Valladolid, Carlos I ordenaba a Magallanes que se trasladara a Sevilla y que presentara a los oficiales de la Casa de Contratación de las Indias toda la documentación y los permisos necesarios para que armasen las cinco naves que integrarían la expedición y que fueron adquiridas para la ocasión. El grueso de la dotación lo buscó el propio navegante portugués pero una mínima parte estuvo formada por personas de confianza de la Corona, entre contadores y escribanos.

Estos preparativos se extendieron durante más de un año, hasta que estas cinco naves (Trinidad, SanAntonio, Concepción, Victoria y Santiago) zarparon primero desde Sevilla el 10 de agosto de 1519 y definitivamente el 20 de septiembre desde Sanlúcar.

Como es sabido la flota pasó numerosas penalidades, el propio Magallanes perdió la vida a manos de unos indígenas en la isla de Mactán (Filipinas) y sólo una nao, la Victoria, terminó arribando a Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522 con 18 hombres a bordo y al mando de Juan Sebastián Elcano, completando así la primera vuelta al mundo que se lograba hacer a través del mar.