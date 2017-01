Un anciano fallece en el incendio de su casa en Jerez

Los vecinos de Rajamancera, una barriada rural de Jerez, no se explican qué ocurrió en la madrugada de ayer, cuando un incendio en una vivienda acabó con la vida de Francisco Holgado Sánchez, un anciano de 80 años. Nadie escuchó nada, nadie vio nada. Fue ya a la luz del día cuando uno de los hijos del fallecido, alertado porque su padre no abría la puerta y al ver una ventana 'manchada' por humo, llamó a Emergencias.

Según informaron desde el Ayuntamiento, la Policía Local se personó en el lugar de los hechos junto a Bomberos y efectivos de Protección Civil. Una vez dentro del inmueble localizaron a la víctima en el interior de la cocina, sin signos de quemadura por lo que todo apunta a que falleció por inhalación de humo. Según las primeras investigaciones, el fuego se originó en una estufa, sin que se necesitara la presencia de Bomberos para la extinción del mismo.

Además de uno de sus hijos -Holgado era viudo-, la trabajadora de ayuda a domicilio (tenía concedida la ayuda de la Ley de Dependencia) que asistía a Holgado en su casa también fue una de las primeras personas en dar la voz de alarma, como informó ayer la delegada de Acción Social y Medio Rural, Carmen Collado. La edil acudió a la barriada rural "en cuanto me enteré" y subrayó que "estamos a disposición de la familia para lo que necesite y esté en nuestra mano".

La delegada de Alcaldía, Susana Corredera, declaró ayer que la casa del fallecido "no está en el núcleo de la barriada, está un poco más apartada. Pero no, nadie se enteró de nada. No sabemos qué ha podido pasar". Los vecinos lloraron ayer la pérdida de 'Holgado', como allí se conocía a Francisco. "Ha estado conduciendo hasta este mismo verano y desde hace un tiempo sí que tenía algunas 'lagunas' de memoria. Sin embargo, nunca quiso dejar su casa", señaló Corredera.

Aunque todo apunta a un accidente, los vecinos de Rajamancera recordaron ayer otros sucesos vividos en la barriada con Holgado. Tal y como relató la delegada de Alcaldía, "este mismo verano él quemó su coche. Vamos, no es que lo digamos nosotros, sino que lo decía él... Pero en esta ocasión ha sido un fuego accidental". "Aquí somos muy pocos vecinos y nos conocemos todos. Además Holgado era de aquí de toda la vida. Una cosa así es dura..., la duda que tenemos es cómo se apagó el fuego, porque nadie vio ni olió nada", añadió Corredera. Las causas del incendio están siendo desde ayer investigadas por la Guardia Civil.

Este accidente volvió a traer a la memoria la tragedia que se vivió en la madrugada del pasado 29 de diciembre en La Marquesa, cuando un incendio en una vivienda unifamiliar acabó con la vida de un matrimonio de 58 y 52 años, y su nuera de 26; sólo los dos hijos de la pareja se salvaron del fuego.