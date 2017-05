Las alternativas para el transporte escolar se llevarán a un pleno urgente

La eliminación de cuatro paradas de autobús escolar que prestan servicio a los alumnos de las barriadas rurales de El Marquesado y Barrio Jarana está suponiendo un problema para quince familias de la zona que, en algunos casos, deben caminar más de dos kilómetros por una carretera sin arcén hasta llegar a la parada en funcionamiento más cercana.

Esta eliminación se ha producido después de que la concesionaria del servicio recibiese un informe de la Policía Local de Puerto Real en el que se concluía que cuatro de las paradas establecidas no eran seguras para los escolares porque la subida y el apeo se realizaba prácticamente en plena calzada.

El Consorcio no ve problemas en que se usen sus paradas y lo trasladará a la Junta"

Las familias afectadas, que se encontraron con el problema de un día para otro, mantuvieron este jueves una reunión con representantes de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento (PA, PSOE e IU) y con representantes de las AMPAs donde estudian los alumnos afectados, el CEIP Arquitecto Leoz y el IES Antonio Muro.

Uno de los compromisos que se arrancó a los grupos de la oposición fue que solicitarán al Ayuntamiento que se convoque un pleno extraordinario y urgente para tratar el tema. En la sesión que previsiblemente se celebrará el miércoles se plantearán medidas a corto y largo plazo.

Una propuesta es que la Policía Local escolte al autobús escolar señalizando la calzada para evitar el peligro que se entiende que existe en la zona. También se propondrá que se establezca un sistema de taxis para que traslade a los escolares que lo necesiten, desde sus viviendas hasta la parada segura más cercana.

También se quiere crear una mesa de trabajo para que el problema quede resuelto de forma definitiva antes de que comience el nuevo curso en septiembre.

Por su parte, la alternativa en la que trabaja el concejal de Educación, Tomás Sánchez, es usar las paradas del Consorcio Metropolitano de Transportes. "Ya se ha solicitado y entienden que no habrá problema, pero ahora tendrá que intervenir la Diputación, que es la titular de la vía, y Educación, que gestiona el servicio, y no sé lo que tardará", dice el edil.

La intención de que se use esas paradas ha sorprendido a los padres porque se da la circunstancia de que las del Consorcio están ubicadas en la misma zona donde están las que ya no se usan por inseguras. Sánchez aclara que "el autobús escolar no tiene autorización para entrar en las paradas del Consorcio por eso ahora para en la calzada".