El alcalde informa a los ex Delphi de los avances en los terrenos

El anuncio del alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, de la existencia de varias empresas interesadas en los terrenos de la antigua Delphi no ha pasado desapercibido para los ex trabajadores de la multinacional que no encontraron una salida laboral tras el cierre de la factoría. Tras conocerse la noticia, un grupo de ellos solicitó un encuentro con el alcalde puertorrealeño para conocer de primera mano en qué se esta trabajando.

La reunión se celebró ayer en el Ayuntamiento de la Villa y en ella Romero dio detalles de los encuentros mantenidos con las empresas interesadas en los terrenos. "Los ex Delphi, como desempleados que son, se han interesado por la generación de empleo y les he dicho que nosotros siempre vamos a vincular esos terrenos a los ex trabajadores de la multinacional que no encontraron una salida laboral", declaró Romero a este periódico. Es mas, el alcalde explicó a los representantes del colecto que ese tema ya se ha tratado en el encuentro que mantenido con la empresa y que la respuesta de esta había sido que "se podría valorar porque ya habían tenido vinculación con los ex Delphi".

Romero también explicó el trabajos que se está haciendo desde el Ayuntamiento para intentar modificar las ordenanzas municipales y rebajar las tasas que gravan el proyecto de reparcelación y urbanización de viales, uno de los principales escollos para las empresas que se instalen. "Ellos ya conocían esta complicación a través de la administración concursal y han recibido bien nuestra idea, aunque les he aclarado que nuestra intención es llevarla a pleno en el mes de febrero y que el proceso difícilmente dure menos de seis meses", detalló el alcalde.