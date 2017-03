El alcalde de Puerto Serrano defiende las mejoras laborales que tiene la Policía Local

El alcalde de Puerto Serrano, Miguel Ángel Carrero, respondió ayer a las denuncias del sindicato CSIF que acusaba al Ayuntamiento serrano del deterioro de las condiciones laborales de la Policía Local.

Carrero (PSOE) dijo que la Jefatura de la Policía la ostenta el alcalde por ley (LBRL), independientemente de que se cuente en la plantilla con cargos intermedios. Así recordó que desde que el subinspector solicitó traslado, el cargo de Jefe de la Policía se ofreció a un miembro del cuerpo activo, que no aceptó la oferta.

Sobre la denuncia que apunta a que el regidor ha modificado los cuadrantes de la plantilla "por imposición", dejando sin uso el que se venía desarrollando desde hace ocho años, el alcalde sostiene que "esta Alcaldía no tiene constancia de la existencia de cuadrante alguno referente a 2017, desconociendo la forma que anteriormente se hacía". Y quiere hacer saber que en el registro del Ayuntamiento "no consta con anterioridad al mes de febrero solicitud de disfrute de vacaciones por parte de los agentes, lo cual impide que la Alcaldía haya autorizado las mismas". Carrero asevera que "no es cierto que no se haya negociado el cuadrante. Ha habido reuniones y se han vuelto a convocar mesas de negociación, desconvocadas posteriormente a petición de los propios representantes sindicales invitados, entre ellos el CSIF. Por lo tanto, queda de manifiesto que no es cierto que el alcalde muestre desinterés en hablar con los sindicatos".

El alcalde lamenta que "casi siempre que ha habido una reunión con representantes de la Policía, el tema central abordado ha sido el de la productividad, los turnos extras, los días de asuntos propios y las vacaciones. Pocas veces recuerdo que hayan venido con propuestas de seguridad pública, de convivencia y protección ciudadana o de interés de lo público".

El alcalde invita al CSIF a que explique "cómo es posible que los agentes ahora no puedan conciliar la vida familiar con un cuadrante que contempla siete horas de trabajo al día, cuatro día a las semana y antes rotaban los turnos más largos y además, en ocasiones, con agentes realizando 10 y 15 turnos extras al mes".

El alcalde dice que se "sorprende del desconocimiento del CSIF sobre las reformas realizadas por este equipo de gobierno en la Jefatura de la Policía y que dichas instalaciones han pasado con éxito una inspección laboral. Y de que desconozca que se han adelantado nóminas atrasadas, que se paga puntualmente al corriente de cada mes y de que se está adquiriendo material nuevo. Antes se adquiría para los agentes ropa usada de segunda mano, hoy tenemos pendiente la adquisición de material y vehículo nuevo", añade.

Carrero concluye que abre la mano al CSIF y a los miembros de la Policía a mantener cuantas reuniones sean necesarias.