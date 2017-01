El alcalde de Cádiz "intenta tergiversar el asunto de los CIE"

La diputada provincial y portavoz del Grupo Socialista de Diputación, Encarnación Niño, lamenta que "José María García malgaste el tiempo en el que debería estar gestionando los intereses de su ciudad en criticar la magnífica gestión de Irene García en la Diputación de Cádiz". En este sentido señala que "es inadmisible y resulta casi irrisorio que el diputado provincial de Podemos utilice los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y la lamentable situación que atraviesan los que están en nuestra provincia para atacar al Gobierno de la Diputación cuando sabe perfectamente que éste no tiene, en absoluto, competencias sobre los mismos".

Así pues, quiere aclarar la socialista que "el alcalde de Cádiz debería estudiar más sus estrategias de ataque, porque me gustaría recordarle que la moción del Grupo Provincial de Ganemos Jerez a la que se refiere no se defendió en el pleno ordinario de octubre, sino en el de septiembre". Añadió que, "aunque sea anecdótico es una muestra más de la desidia y la falta de diligencia de González Santos, ya que no atina tan siquiera a repasar sus propios argumentos de ataque y esto delata su inoperancia política".